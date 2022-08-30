В Сибпромстрое действует специальная ипотечная программа с ежемесячным платежом порядка 10 тысяч рублей: с сентября ожидается повышение цен

В сегодняшней ситуации, связанной со снижением покупательской активности в сфере недвижимости, застройщики решили оказать поддержку соотечественникам не на словах, а делом! Так, в Группе компаний «Сибпромстрой» действует специальное предложение по приобретению квартир в новостройках на очень выгодных условиях всего под 0,1% годовых.

В качестве примера, рассмотрим условие программы на покупке однокомнатной квартире в жилом комплексе «Зеленый». Стоимость квартиры в ЖК на сегодняшний день от 3 550 тысяч рублей. Теперь сравним затраты на покупку квартиры, оформленной в собственность по специальной ипотечной программе и по базовой ставке в банке.

Выгода со специальным предложением ‒ до нескольких миллионов рублей. Это как стоимость полноценной квартиры в Сургуте. То есть, помимо комфортного ежемесячного платежа за период кредитования и незначительной переплаты по процентам, на сумму полученной выгоды вы себе сможете позволить покупку еще одной квартиры.

Зачем затягивать с решением и ждать снижение процентной ставки от Центробанка, когда вы уже сейчас можете выгодно приобрести квартиру с ключевой ставкой 0,1% на весь период кредитования.

ГК "СИБПРОМСТРОЙ" ЖК "Белые ночи"

Приобрести готовые квартиры в жилых комплексах ГК «Сибпромстрой» можно по следующим выгодным условиям:

Ставка по ипотеке - 0,1% на весь период кредитования

Первоначальный взнос – от 20%

Срок кредитования - до 30 лет.

Ипотека с ключевой ставкой 0,1% от «Сибпромстроя» ‒ не единственная действующая программа застройщика. Будущим обладателям квартир в новостройках также доступны специальные условия при 100% оплате стоимости квартиры. Успейте выбрать вашу квартиру мечты сейчас, в начале сентября ожидается запланированное повышение цен на жилье.

Ознакомиться со всеми предложениями застройщика можно на его официальном сайте или в отделе продаж в Сургуте, ул. Есенина, 2. Запись на консультацию и просмотр по телефону в Сургуте: 600-190.