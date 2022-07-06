В компании «Горэлектросеть» подвели промежуточные итоги подготовки электрохозяйства Нижневартовска к осенне-зимнему периоду

В компании «Горэлектросеть» подвели промежуточные итоги подготовки городского электрохозяйства к осенне-зимнему периоду (ОЗП). К началу июля ремонтная программа выполнена на 30 %,

Подготовку к ОЗП энергетики начинают весной и ведут вплоть до конца сентября. Это комплекс мероприятий, который включает в себя текущие ремонты, капитальные ремонты с заменой оборудования, а также ремонт воздушных и кабельных линий.

«До начала осени мы проведем текущие ремонты на 18 подстанциях высшего класса напряжения 35кВ, 423 распределительных пунктах и подстанциях классов напряжения 6 (10) кВ, и на 123 км воздушных и кабельных линиях электропередачи. Капитальный ремонт ожидает РПЖ-17, а также 17 трансформаторных подстанций в жилой и промышленной частях города. Также будут заменены 1,72 км линий электропередачи», - рассказал главный инженер АО «Горэлектросеть» Николай Бугаев.

Выполнение ремонтной программы в этом году проходит в соответствии с графиком, без отклонений по срокам. Санкции и глобальные проблемы с логистикой товаров не отразятся на подготовке крупнейшего города ХМАО к максимально-низким температурам, заверили на предприятии. Заключительным этапом подготовки к ОЗП станет работа комиссии по приемке предприятия к работе в осенне-зимний период и получение паспорта готовности.