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​Рыночный шторм – не повод останавливать стройку

Квартира в современной новостройке от надежного застройщика отлично сочетает качества и сейфа, и его содержимого

​Рыночный шторм – не повод останавливать стройку
Фото: ДСК-1

Финансовый рынок по своей природе непостоянен и подвержен естественным колебаниям, которые волей-неволей заставляют задуматься о сохранности личных накоплений. По стране прокатился бум повышенного спроса на сейфы – граждане стремятся сохранить честно заработанное. Или хотя бы не потерять. Ну, по крайней мере, не слишком много...

Только зачем заранее настраиваться на потери, если можно считать прибыль от вложенных средств? Квартира в современной новостройке от надежного застройщика отлично сочетает качества и сейфа, и его содержимого. Просто потому что сама по себе является главной ценностью и универсальной «валютой». На все времена. Взлетевшие цены редко возвращаются в исходную позицию, а такой сейф в десятки квадратных метров будет только расти в реальной стоимости. Вот она, прибыль.

Другой вопрос – правильный выбор застройщика. Добротного, надежного. Тысячи клиентов «ДСК-1» свой выбор сделали, и сегодня они или уже обустроили собственное жилье, или недавно получили ключи от квартир.

Рынок жилищного строительства в нынешних условиях, далеких от идеальных, диктует свои правила. И довольно жесткие. Одно из главных – стабильность застройщика, наличие запаса прочности и высокая сопротивляемость. Рынок штормит? Да, и заметно. Но ведь «ДСК-1» продолжает строить? Продолжает.

Надежность – ключевой нематериальный актив застройщика, который особенно ценится в профессиональной среде.

Дмитрий Пашкин, заместитель управляющего Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие»:«ДСК-1», безусловно, входит в число лидеров строительного рынка Югры, это надежный партнер банка «Открытие». Наше сотрудничество, результатами которого мы полностью удовлетворены, продолжается уже несколько лет. В частности, банк «Открытие» предоставил финансирование проекта компании в Сургуте, чему способствовала качественная процедура андеррайтинга девелопера. Мы досконально изучаем все детали инвестиционного проекта, саму компанию, ее финансовые показатели и бизнес-модель. Сегодня «ДСК-1» абсолютно соответствует всем необходимым условиям и параметрам по реализуемым бизнес-проектам».

Более того, из множества вариантов потенциальный клиент делает выбор в пользу предприятия с богатым практическим опытом, местными корнями и надежной материально-технической базой. В более чем полувековом портфеле проектов «ДСК-1» целые жилые кварталы Сургута, школы, поликлиники, детские сады. Все перечисленное – на основе производственных мощностей легендарного завода ДСК-1. Предприятие наращивает объемы, которые сегодня востребованы жителями Сургута.

Лиана Кудрявцева, специалист по работе с партнёрами, компания «Этажи»: «Компания «Этажи» давно развивает партнёрские отношениях с «ДСК-1». Благодаря отлаженному плодотворному сотрудничеству, быстрым эффективным коммуникациям и внушительному объему вновь введённого жилого фонда жители Сургута получили прекрасную возможность приобрести комфортные просторные квартиры прямо в центре города – в микрорайоне с готовой инфраструктурой, рядом с парком».

Наконец, «ДСК-1» отличает наличие продуманной стратегии на годы вперед – отсюда и стремление к модернизации ключевых инфраструктурных узлов завода, постоянная работа со всеми ведущими уральскими НИИ, плюс система тройного контроля качества стройматериалов. По строгому убеждению руководства компании, комфорт проживания в новостройках должен быть не только эстетически привлекательным, но и долговечным.

Богдан Токмаджан, коммерческий директор «ДСК-1»: «Недавняя модернизация лаборатории контроля качества полностью отвечает основной задаче компании – дальнейшему развитию «семейной концепции» жилищного строительства. Гарантия высокого качества материалов позволяет нам, например, ввести в массовое производство новый тип домов серии ДСК2020 – усовершенствованную модификацию знакового для Сургута «Ленпроекта». Кроме того, выбирает ли покупатель жилье для постоянного проживания или инвестирует в квартиру как в прибыльный актив – он в любом случае решает свою задачу. А наша, в свою очередь, – максимально ему помочь».


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Сегодня в 10:50, просмотров: 300, комментариев: 0

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