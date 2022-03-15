Вход свободный, мероприятие бесплатное

19 марта в 15:00 застройщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведут встречу в Сургуте, расскажут о своих новостройках и как выгодно купить квартиру в другом регионе. Мероприятие пройдет в конференц-зале СИА-ПРЕСС ЦЕНТРА по адресу бульвар Свободы, 1. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

Встреча будет интересна всем, кто хочет купить квартиру для переезда в северную столицу, тем, кто планируем приобретение для детей, а также с целью инвестиций. Для уточнения информации можно позвонить по телефону +7 (905) 294-20-49 .

На встрече вы узнаете:

в каких новостройках лучше покупать квартиру в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

как выгодно инвестировать в недвижимость;

где лучше приобрести квартиру: на рынке готового или строящегося жилья.

На мероприятие приедут представители крупного холдинга в сфере девелопмента Setl Group, ведущего брокера «Петербургской недвижимости», застройщика и агентства недвижимости ЗАПСТРОЙ и группы ЦДС, в портфолио которых десятки стильных и качественных жилых комплексов.

Количество участников ограниченно, поэтому, если вы давно мечтаете о покупке квартиры в одном из самых красивых городов мира, скорее регистрируйтесь по ссылке и приходите 19 марта в 15:00 на встречу с застройщиками.