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​Фронт-офисы АО «Горэлектросеть» приняли более 31 000 обращений от югорчан

Более 31 тысячи обращений от граждан получило АО «Горэлектросеть» в 2021 году

​Фронт-офисы АО «Горэлектросеть» приняли более 31 000 обращений от югорчан
Фото: Горэлектросеть

Более 31 тысячи обращений от граждан по вопросам электроснабжения и теплоснабжения поступило в Центр энергетических услуг АО «Горэлектросеть» в 2021 году.

Главное событие в развитии клиентского сервиса энергетиков в минувшем году – создание дополнительного фронт-офиса. Центр обслуживания клиентов филиала «Управление теплоснабжения г. Нижневартовска» открылся в здании бывшего МУПа на Менделеева, 21. «В концессионный договор не были заложены обязательства по открытию офиса для приема граждан. Создание Центра – наша инициатива. Мы понимаем, что сегодня работать с населением и бизнесом невозможно без современного, хорошо оборудованного клиентского зала, в котором люди могут получить ответы на свои вопросы как лично, так и в онлайн-режиме», - рассказал генеральный директор АО «Горэлектросеть» Юрий Елин.

Новый Центр принимает входящие документы для всех подразделений АО «Горэлектросеть». Также его специалисты помогут с решением вопросов по начислению оплаты за тепло и горячую воду, поверке и опломбировке приборов учета, дадут консультацию о работе городской системы теплоснабжения. Центр открылся в июле 2021 года, и успел принять до конца декабря более 8097 входящих обращений, а также 6054 писем.

Центр энергетических услуг на Северной 54А успешно консультирует по вопросам электроснабжения жителей Нижневартовска, Радужного, Пойковского и поселений Нефтеюганского района. Отметим, что в 2021 году продолжилась тенденция роста числа заочных обращений, всего их за год – 9 859. Очных обращений – 6 402. Кроме того, клиенты ведут переписку с энергетиками и через интернет-мессенджеры Viber и WhatsApp, это еще 1231 обращений. Всего сотрудники Центра на Северной 54А обработали за год 17492 обращения.

Напомним, что на официальном сайте компании «Горэлектросеть» функционируют Интернет-приемная, услуга «обратный звонок», а также ряд сервисов, помогающих оформить заявку на технологическое присоединение к сетям. Адрес сайта: https://www.ges-nv.ru

Прием ведется в рабочие дни по адресам:

Нижневартовск, Северная, 54А, стр1. Телефон: 635-935

Нижневартовск, Менделеева, 21. Телефон: 41-51-91

Управление по связям с общественностью АО «Горэлектросеть»


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