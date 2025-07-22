Что стоит за высоким забором вокруг главного корпуса СурГУ

Корабль наткнулся на айсберг. Точнее, на забор. Главный корпус СурГУ, открытый и просторный, теперь окружен высоким мрачным ограждением. Формально причина проста и понятна – требования законодательства об антитеррористической защищенности объектов.

Впрочем, для современной России это уже привычный пейзаж − забор везде, где только можно. Иллюзия безопасности вместо ощущения открытого пространства. Примеров много. В поисковике новости о том, что в 2020‑м оградили ИРНИТУ в Иркутске.

«Обнесли забором по всему периметру». Фото: t.me/irkblog

В 2021‑м – Ярославский политех. В Екатеринбурге забор планировали установить не только вокруг УрГУПС, но и на территории парка, куда все равно нужно проходить через два КПП. Везде звучит одно и то же объяснение: ради безопасности.

Территория СурГУ − всегда была особой. Огромная, зеленая, рядом Сайма. Здесь когда‑то проходили яркие события: мне до сих пор помнится парад российского студенчества, когда мы колонной шли от филармонии до главной площади университета. Теперь даже представить сложно, как бы это выглядело с ограждениями на пути.

Рядом есть проход, но люди все равно заходят на территорию СурГУ через песок.

Думаю, многие понимают, что человек с дурными намерениями легко найдет способ обойти или преодолеть забор. Тем более, если речь о территории в центре города. Забор мешает только тем, кто никогда не собирался нарушать правила: горожанам, студентам, тем, кто привык ходить здесь коротким путем или просто гулять на открытой площадке.

И в итоге мы снова видим привычный сценарий: сначала заборы, а уже потом рассуждения о том, как сохранить открытые общественные пространства. Как сейчас борются с ненужными ограждениями вдоль дорог, устанавливая при этом новые.

Остается только надеяться, что концепция Ядра центра города не превратится в цепь из ограждений, делая ситуацию еще более плачевной. Обещания есть: в планах сохранить доступ к набережной и парку за Саймой. Но, конечно, стоит ожидать, что заборы появятся там, где это логично – вокруг школы или детского сада.