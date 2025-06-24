Опыт путешествия от Сургута до Саратова на автомобиле без гостиниц и с котенком

Две с лишним тысячи километров, двое суток в пути, одна самодельная кровать и впервые покинувший пределы квартиры ‒ пушистый пассажир. Именно так прошел мой отпуск со второй половинкой ‒ своим ходом из Сургута в Саратов. В этой статье ‒ личный опыт, советы и наблюдения для тех, кто задумывается о поездке по стране на автомобиле.

Маршрут: Сургут – Саратов

Дорога до Саратова заняла у нас чуть больше двух суток: за рулем был только мой молодой человек. Протяженность маршрута ‒ около 2 600 километров. Ехали через Тюмень, Екатеринбург, Арти, Сим, Уфу, Самару. Обратно ‒ по почти тому же пути, только через Сызрань и Тольятти.

В Тюмень мы прибыли днем, пришлось совсем немного простоять в пробке из-за того, что большегрузам тяжело было заехать на подъем. Екатеринбург решили проехать ночью, чтобы поток автомобилей был минимальным. Проезжали не прямо по ЕКАД (Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога), а немного заехали в город. В ночное время он очень красив.

Также, как и вышеупомянутые города, в объезд проехали Челябинск, Уфу и Самару. А вот в Сызрань, Тольятти, Сим и Тобольск смогли заехать и познакомиться с парой местных достопримечательностей.

Набережная в Сызрани

Стоит отметить, что доехали мы без происшествий, дороги ровные, без глубоких ям и резких срезов асфальта. Везде есть знаки, предупреждающие о тех же самых ремонтных работах. Кстати, об этом ‒ даже в небольших деревнях, где численность населения еле-еле добирает до тысячи человек ‒ укладывают новое покрытие. За это спасибо.

Не отходя от темы ремонта на дорогах, расскажу про поселок Сим в Челябинской области. Там вечной проблемой был серпантин ‒ на спусках и подъемах скапливалось большое количество автомобилей, так как большегрузы с трудностью забирались в горку. Сейчас для объезда поселка прокладывают двухполосную трассу, поэтому в настоящий момент на участке действует реверсивное движение.

В тот день мы простояли в пробке около часа

Но повторюсь, большая часть дорог оказалась в хорошем состоянии, особенно приятно удивили участки в глубинке ‒ ремонт идет даже в деревнях.

Расходы на бензин и еду

Путешествовали мы на отечественном автомобиле Лада Приора универсал, в котором установлено газовое оборудование (пропан). Средняя цена пропана по всей России ‒ 23-25 рублей за литр, бензин использовался только в исключительных случаях. Один полный бак бензина (40 литров) обошелся в 2 000 рублей. Почти все время ехали на газу ‒ удобно и экономно.

Завтракали мы на заправках, таких как «Лукойл», «Газпром» и «Башнефть», там хорошие хот-доги и кофе из автоматов. Средний чек ‒ 700-900 рублей на человека. Один раз пришлось заехать на неприметную заправку без бренда ‒ кофе за 400 рублей оказался хуже, чем «три в одном».

Если говорить про обеды и ужины, то останавливались мы в придорожных кафе. Средний чек на двоих ‒ около 1 000 рублей. Иногда хватало одного блюда на человека, так как порции были большими.

Положительное впечатление на меня произвела заправка в Туртасе под названием «Уватнефтесервис». На ее территории располагается кафе с интересным интерьером.

Заезжаем перекусить в нее уже не в первый год и каждый раз остаемся довольны обслуживанием, персоналом, и, конечно, едой. Все домашнее, свежее и сытное. Цены также приемлемые.

В то время, когда мы с молодым человеком были не сильно голодны, но хотелось похрустеть чем-то или утолить жажду прохладными напитками ‒ на помощь приходили всеми известные супермаркеты, которых было достаточно на нашем пути. Многие из них были круглосуточными и находились прямо недалеко от трассы.

Можно сделать вывод, что брать с собой домашнюю еду вовсе не обязательно, так как на пути встречается достаточно кафе, столовых и других заведений.

Итоговая стоимость всей поездки ‒ около 20 тысяч рублей, включая еду, топливо и мелкие траты.

Спим в машине

Мы с моим парнем уже третий год путешествуем по России именно на автомобиле. Так как салон довольно просторный ‒ было принято решение спать внутри и не тратиться на номера в гостиницах. С каждым отпуском спальное место в салоне совершенствовалось.

Начну с самого простого варианта. Первое путешествие на автомобиле произошло в 2022 году. Тогда мы сложили задние сиденья, положили лист OSB, а сверху на него несколько одеял, пледов и наволочек, чтобы было мягко.

Небольшой спойлер: мягко нам тогда не было

В 2024 году мой молодой человек обшил лист OSB плотным поролоном, а сверху ‒ эко-кожей. Безусловно, было мягко, но не совсем практично. Со временем верхний материал стал рваться, а по утрам на нем было жарко спать, так как из-за утреннего солнца он сильно нагревался.

В этом году модернизировали нашу «кровать»:

Купили лист OSB (2 800 рублей);

Взяли поролон 100 мм;

Обтянули велюром (1 300 рублей).

Получилось гораздо удобнее и практичнее, чем прошлые варианты.

Спалось тут почти как на домашнем диване

Рация ‒ вещь полезная

Еще один лайфхак для автопутешественников ‒ рация. Это не дорогая вещь, с помощью которой от других участников движения можно узнать о резких остановках, ДТП, ремонте, ближайших заправках и так далее. Недорогая, но незаменимая штука: не раз выручала нас.

Путешествие с котенком

Это было наше первое путешествие с пушистым пассажиром ‒ четырехмесячным котенком. Боялись, что испугается или устанет. Но зря: малыш оказался настоящим автотуристом.

Перед поездкой мы купили для него:

шлейку и адресник;

многоразовые пеленки (не пригодились);

лакомства на случай стресса.

По итогу адресник и пеленки, к счастью, не понадобились.

Котенок привык к шлейке, порой бегал без нее недалеко от автомобиля

С походом в туалет и приемом пищи тоже не возникло никаких трудностей. Котенок спал где угодно: на сиденье, на самодельной кровати, и даже на приборной панели автомобиля, не обращая внимания на мимо проезжающие фуры.

Разумеется, перед отпуском мы вакцинировали котенка, а также, после каждой прогулки, проверяли его на наличие клещей.

Мы тысячу раз убедились в том, что не зря взяли своего любимца с собой. Свой первый отпуск он провел так, будто делает это каждый год ‒ и стал полноценным участником приключения.

Выводы

Путешествие на своем автомобиле ‒ это:

‒ свобода маршрута: можно свернуть в деревню, остановиться в лесу, заехать в эко-парк;

‒ больше времени с близкими: за эти двое суток мы успели поговорить больше, чем за целый месяц в городе;

‒ экономия: при грамотном подходе отпуск обходится дешевле, чем перелет и отели.

Для нас это уже не просто формат ‒ это привычка. А еще ‒ лучший способ перезагрузиться, набраться впечатлений и при этом увидеть Россию такой, какая она есть.