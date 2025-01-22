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​Шиш вам, детки, а не бургер

Есть ли смысл отказывать детям в покупке фастфуда?

​Шиш вам, детки, а не бургер
Фото: freepik.com

Недавно российским властям направили предложение ‒ нужно ввести запрет на продажу фастфуда детям до 18 лет. Пока не понятно, как именно этот запрет должен работать. Если он будет действовать так же, как с покупкой табачной или алкогольной продукции, то детки смогут просто попросить человека постарше купить им желаемое лакомство.

Причем, автор предложения уверен, что с помощью такого запрета здоровье и внешний вид подростков (и целой нации) улучшится. С одной стороны, если ребенок будет регулярно питаться фастфудом, у него начнет развиваться множество болезней. Одно ожирение чего стоит. Но и «полезные» продукты могут привести к набору лишнего веса. Ребенок точно также может переесть макароны с сосисками, например. Тут важно знать меру и не переедать. Зачастую, находясь на фудкорте «Ауры» или «Сити-Молла», замечаю семьи с маленькими детьми (на вид лет четырех-шести), которые несут на своих подносах пакеты с картошкой фри, нагетсами, сырными медальонами и другим фастфудом. В наших реалиях многие родители и в качестве «награды» за что-то покупают своим детишкам вот эту жирную прелесть. Может стоит не вводить закон, а перестать приучать малышей к такой пище?

Кроме того, в наше время на детских праздниках в качестве основной еды подают картошку фри, нагетсы, пиццу, а в стаканы наливают газировку. Поэтому запретить фастфуд нынешнему поколению ‒ все равно, что запретить телефон, компьютерные игры или матершинные слова в речи. То есть ‒ невозможно. Добавлю, что, на момент написания этого текста, просмотрев новости на эту тему, заметила ‒ в Госдуме уже начали неодобрительно высказываться о таком запрете. Важно не запрещать фастфуд, а приучать детей к ЗОЖ. Время покажет, что Госдума скажет.


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Сегодня в 13:31, просмотров: 384, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:41
Запрет детям питаться в фастфуд- это популистская мера. Запрещать надо тогда вообще все. А фастфуд наименьшее зло в питании детей. В типичном фастфуд дети и мамаши с колясками не редкость. А с 2-3 часов, после окончания занятий в школе, дети и подростки основные посетители той же «Вкусно- и точка!». Похоже, что после занятий дети очень проголодались и фастфуд для них спасение. Конечно, цены в фастфуд кусаются, где средний чек от 200-300 рублей. В то же время школьное питание- явно не конкурент фастфуду. Получается, что фастфуд для родителей, кто на работе, выручалочка, чтобы днём дети и подростки не остались голодными. А что детям предлагают вечером? Ага! Здоровое питание!? Вряд ли, ибо курьеры из фастуда доставляют и днём и вечером заказы прямо к столу. Готовят ли тогда вообще дома? Ту самую здоровую пищу для питания детей? Не знаю. Но думаю, что нет. А зачем? Сегодня торговый ритейл предлагает все готовое, когда остаётся только разогреть купленное в микроволновке. А здоровую ли пищу нам предлагают разогревать в микроволновке? Вряд ли. Так что отмена питания детей и подростков в фастфуд проблему здорового питания детей не решит. Самое здоровое питание было в советском общепите «имени Анастаса Ивановича Микояна». Помните «Книгу о вкусной и здоровой пище». Помните советские столовые, домовые кухни, кулинарии, кондитерские, диетические столовые, пельменные, чебуречные, кафе, булочные, мясные и колбасные отделы гастрономов и так далее и так далее по списку. Словом это была империя общественного питания, где предлагали вкусную и здоровую пищу. Потому что были советские стандарты на питание, нарушение которых преследовали жестоко. Помните магазин «Елисеевский», где Директора Соколова расстрелял Андропов, только за то, что он по заказам «через заднее крыльцо» продавал вкусную, здоровую, но дефицитную пищу. Покажите мне сегодня тот «магазин Елисеевский»? Почему ни одного из директоров торгового ритейла: «Пятерочек», «Перекрёстков», «Магнитов» «до сих пор не расстреляли»? Помните советское питание всего за один рубль в столовых (советский бизнес- ланч), в который входил к примеру, салат, первое в виде «половинки или полной тарелки того же борща», второе в виде мяса или котлеты, бифштекса, ромштекса с гарниром, традиционный компот или сок. Из кисло-молочной продукции предлагали: стакан сметаны, кефира, ряженки или молока. Идём дальше. Предлагали выпечку: пирожки, беляши, расстегаи и прочую печёную продукцию Советского общепита. И это всего-то за 1 рубль. «Один рубль, Карл!».
В ГД предлагают запретить детям и подросткам фастфуд. А что они предлагают взамен? Понятно, что депутаты ГД питаются вкусной и здоровой пищей в «советской столовой» ГД, где применяются советские цены и советские стандарты приготовления пищи. И видимо у них представление, что такие «советские столовые» в РФ могут стать альтернативой фастфуд?

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