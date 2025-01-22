Есть ли смысл отказывать детям в покупке фастфуда?

Недавно российским властям направили предложение ‒ нужно ввести запрет на продажу фастфуда детям до 18 лет. Пока не понятно, как именно этот запрет должен работать. Если он будет действовать так же, как с покупкой табачной или алкогольной продукции, то детки смогут просто попросить человека постарше купить им желаемое лакомство.

Причем, автор предложения уверен, что с помощью такого запрета здоровье и внешний вид подростков (и целой нации) улучшится. С одной стороны, если ребенок будет регулярно питаться фастфудом, у него начнет развиваться множество болезней. Одно ожирение чего стоит. Но и «полезные» продукты могут привести к набору лишнего веса. Ребенок точно также может переесть макароны с сосисками, например. Тут важно знать меру и не переедать. Зачастую, находясь на фудкорте «Ауры» или «Сити-Молла», замечаю семьи с маленькими детьми (на вид лет четырех-шести), которые несут на своих подносах пакеты с картошкой фри, нагетсами, сырными медальонами и другим фастфудом. В наших реалиях многие родители и в качестве «награды» за что-то покупают своим детишкам вот эту жирную прелесть. Может стоит не вводить закон, а перестать приучать малышей к такой пище?

Кроме того, в наше время на детских праздниках в качестве основной еды подают картошку фри, нагетсы, пиццу, а в стаканы наливают газировку. Поэтому запретить фастфуд нынешнему поколению ‒ все равно, что запретить телефон, компьютерные игры или матершинные слова в речи. То есть ‒ невозможно. Добавлю, что, на момент написания этого текста, просмотрев новости на эту тему, заметила ‒ в Госдуме уже начали неодобрительно высказываться о таком запрете. Важно не запрещать фастфуд, а приучать детей к ЗОЖ. Время покажет, что Госдума скажет.