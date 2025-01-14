Госдуме и Минздраву предложили ограничить продажу фастфуда детям

В России предложили ввести запрет на продажу фастфуда детям, младше 18 лет. Автор идеи ‒ директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов. Соответствующие письма он отправил председателю Совфеда Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Минздрава Михаилу Мурашко, сообщили «Известия».

«Прошу вас дать оценку целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части ведения запрета на продажу фастфуда лицам, не достигшим 18 лет, по аналогии с алкогольной и табачной продукцией», ‒ говорится в обращении Орлова.

По его мнению, введение такого ограничения положительно скажется на здоровье и внешнем виде подростков и состоянии здоровья нации в целом.