Обзор ключевых решений Думы города Сургута за ноябрь 2024 года

Продолжаю традиционную рубрику с обзорами ключевых решений, обсуждаемых на комитетах и принятых на заседании Думы Сургута. В этом выпуске – о работе городского парламента в ноябре 2024 года.

1. После двух лет разработки, многочисленных обсуждений и споров Дума утвердила Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования. Документ подменит собой Генеральный план, правила землепользования и застройки и градостроительные регламент. Событие эпохальное, определяющее жизнь города на следующие 20 лет. За время обсуждений документ стал гораздо лучше, в нем сняты большинство наиболее спорных предложений, внесенных изначально, но, к сожалению, не все. Документ очень важный и объемный, надо будет сделать отдельный разбор. С сегодняшнего дня город будет жить по нему.

2. Устав города Сургута. У Администрации появляется новое полномочие по учету личных подсобных хозяйств, а у Думы города – прекращать полномочие депутатов, получивших статус иностранного агента.

3. Выставляется на продажу ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений» - начальная стоимость 127 млн рублей. В собственности у ООО несколько земельных участков и нежилых помещений.

4. Новая мера социальной поддержки гражданам с инвалидностью в виде освобождения от оплаты разницы за обмен занимаемого жилого помещения, в случае признания его непригодным для инвалида. То есть город компенсирует разницу в стоимости непригодной для инвалида квартиры и приобретаемого подходящего жилья.

5. Продлевается бесплатное посещение муниципальных учреждений культуры для детей участников СВО.

6. Обсудили вопросы обеспечения безопасного подхода к школам и садикам, а также ход ремонтных работ. Если коротко, то благодаря «концессии по свету» подходы должны быть хорошо освещены, основные работы пройдут в 2024-2025 годах. По ремонтам школ и детсадов не все подрядчики соблюдают сроки, и это большая проблема, будет усилен контроль и претензионная работа.

7. Контрольное управление отчиталось о своей работе. С первого сентября они смогли в полной мере начать работу по ларькам и прочим временным конструкциям, нарушающим установленные в городе правила. В результате выдано 76 предписаний, а 36 объектов снесено. Более 600 предписаний по незаконным рекламным конструкциям и 2000 штрафов за парковку в неположенном месте, 205 за незаконную торговлю, 5 за парковку на детской площадке и самовыгул собак, и даже 2 за купание в неположенном месте. Отдельные цифры, конечно, впечатляют. В городе нужно наводить порядок, в т.ч. с ларьками и рекламой, но главное это все же профилактика правонарушений.

8. Подвели итоги ремонтной компании по автодорогам, проездам и дворам:

– отремонтировано 7 автодорог, осталось закончить работы на улице Югорской;

– благоустроенно 9 внутриквартальных проездов и три тротуара;

– в рамках программы «Формирования комфортной городской среды» проведены работы в 13 дворах на общую сумму более 113 миллионов рублей. В следующем году планируется благоустроить 15 дворов на сумму свыше 220 миллионов рублей.

9. В рамках заседания фракции партии Единая Россия в думе города обсуждались два вопроса:

– строительство школ, включенных в «Карту развития Югры». Из четырех школ лучше всего дела обстоят в 20А микрорайоне, где объект планируется открыть до конца 2025 года. В 34, 38 и 5А микрорайонах стройка практически не ведется, зато ведется работа по расторжению договоров концессии и переходе на прямое финансирования строительства. Это позволяет надеяться, что школы появятся в горизонте 3-4 лет;

– газификация индивидуальных жилых домов. К сожалению, программа буксует – все упирается в спор между единым оператором газификации и газораспределительной организацией по вопросу способа финансирования строительства сетей, хотя сами деньги в размере 192 миллионов рублей предусмотрены в бюджете единого оператора газификации. Дело ушло в суды, тем временем газ ожидает уже более 200 жилых домов и два садовых товарищества («Маяк» и «Жемчужина»). Очередное решение суда ожидается в начале 2025 года, возможно тогда, наконец голубое топливо начнет поступать в дома сургутян.

Следующая Дума будет в декабре, будем принимать бюджет и строить планы на 2025 год!

Предыдущий выпуск рубрики «Коротко о Думе» про октябрьские решения читайте здесь.