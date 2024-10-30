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​Повышение налогов на землю под жилую застройку, льгота по налогам для ИП, новая школа – итоги октябрьской думы

Коротко о Думе – рассказываю о главном с октябрьского заседания 2024 года

​Повышение налогов на землю под жилую застройку, льгота по налогам для ИП, новая школа – итоги октябрьской думы
Фото из архива автора

Возвращаемся к нашей рубрике «Коротко о Думе», 30-е заседание. Традиционно пишу о самых важных решениях и обсуждениях, более подробную повестку можно найти на сайте Дума города Сургута.

1. Земельный налог повышается в 5 раз для участков под жилую застройку стоимостью свыше 300 миллионов, это принесет в бюджет 18 миллионов рублей.

2. Вводится льгота на уплату налога на имущество для ИП. После переоценки кадастровой стоимости объектов недвижимости ФНС размер налога на некоторые объекты вырос в несколько раз. Что бы подержать малый бизнес город вводит «скидку» на уплату данного налога до 80% на ближайшие три года.

3. Актуализирована Стратегия социально-экономического развития города Сургута до 2050 года. Если совсем кратко, то в большую сторону исправлены основные экономические показатели. Хочется, верить, что прогноз сбудется. Рекомендую всем ознакомиться.

4. Утвержден новый состав молодежной палаты при Думе города Сургута, желаю молодежи быть активной, ждем ваших идей и предложений!

5. Начинает кристаллизоваться судьба долгожданной школы в 35-ом микрорайоне. «Брусника» в 2025 году бесплатно предоставит городу проект новой школы. Строительство запланировано на 2029-2030 год, но после получения проектно-изыскательских работ администрация планирует ходатайствовать о переносе сроков строительства на 2026-ой год.

5. О строительстве парковок у медучреждений. Наконец-то сдвинулась с мертвой точки судьба новой парковки у взрослой поликлиники «Геолог». Об этом расскажу отдельно. Парковка у Поликлиники №4 будет возводиться в рамках обустройства проезда в 2024-2025 гг., контракт уже заключен. У Кардиоцентра ситуация стабильно-сложная, для строительства парковки нужно провести перемеживание, а, значит, получить согласие собственников жилья в домах по улице Ленина, 67/2 и 67/3, пока этого сделать не получается. Парковка для СОКБ со стороны Газпрома – требуется выкуп двух земельных участков, но денег пока на это не запланировано.

6. В 2024 году планируется обустроить 5 остановок в отдаленных районах города для подвоза детей к школам.

7. 6 незаконных строений планируется снести до конца, включая легендарное кафе VIP777, правда финансированием обеспечен пока только один такой снос.

8. О планах по очистке Саймы. В 2025 году планируется ликвидировать несанкционированные стоки в реку и готовить проектную документацию на очистные сооружения. После этого можно будет посчитать стоимость работ и изыскать средства. Все это нужно сделать до 2030 года, что бы успеть в федеральную программу по очистки рек.

9. О работах по обустройству скверов. Полностью закончен сквер на ул. Республики. По остальным еще есть вопросы, и работы уходят в позднюю осень, главное, что бы на качестве не сказалось.

10. О транспорте. Для реконструкции аэропорта в новом генплане предусмотрено расширение земельного участка, но пока не будет решен вопрос с защитной зоной продуктопровода, никакие работы вести не получится.

Вся документация по ЖД-вокзалу должна быть готова в декабре и есть надежда, что в 2025 году начнутся активные работы по его строительству, городу очень грустно без вокзала.

11. На фракции «Единой России» зафиксировали, что в рамках «Карты развития Югры» за последние три года Сургут фактически решил вопрос с аварийным жильем – и это хорошо!


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Сегодня в 18:22, просмотров: 182, комментариев: 0
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