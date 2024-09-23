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​Малозаметные люди

В Сургуте сфера молодежной политики хронически страдает от недостатка ресурсов и внимания власти

​Малозаметные люди
Фото pixabay.com

Мало какой сегмент в сургутской администрации так штормит и регулярно бросает из стороны в сторону, как молодежную политику. То она была в составе мега-департамента вкупе с культурой и спортом под крылом Ирины Голушко, то ее потом отпускали в отдельное плавание, то прикручивали обратно к культуре, теперь вот вообще планируют определить в подразделение комитета внутренней политики. Последнее – это вообще странность из странностей.

Повторю еще раз свое мнение многолетней давности. Если Сургут позиционирует себя «городом молодых», если молодежь у нас составляет более трети всего населения, если город смотрит в будущее, а не прошлое, то заниматься этим направлением должен по меньшей мере комитет, а по-хорошему – полноценный департамент. Не управление, не подразделение комитета, а самостоятельная и мощная структура с полномочиями, бюджетом и большими задачами.

У нас же на словах создание условий для самореализации и качественной жизни молодежи в Сургуте и Югре является одним из столпов политики. А когда дело доходит до дела – выясняется, что молодежной политике отводится какой-то закуток в левом подвале не самого главного здания администрации. И потом все удивляются и сетуют, что молодежи в Сургуте неинтересно, делать нечего, расти некуда, поэтому она выбирает для жизни другие города. По мне так все это логично и проистекает из хронического недостатка внимания со стороны власти к этой сфере.


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Сегодня в 17:26, просмотров: 303, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 18:30
То что молодежь превратилась в таких «малозаметных людей» в городе (и не только) можно судить по тому, что в городе так и не построили Дворец молодежи. В иерархии Общества молодежь занимает положение где-то в районе «юных пенсионеров» (и те и другие никому не нужны, так и живут какой-то период времени сами по себе). Когда-то город считался молодёжный, потому что возраст был средний жителей 26,5 лет и поэтому во вновь построенном здании по Энгельса, 10, первый этаж отдали городскому комитету ВЛКСМ. Символично, что первый этаж, потому что второй этаж занимал райисполком, третий- горисполком, а четвёртый- сам горком КПСС. Получалась такая вертикаль и иерархия городской и районной власти. А могли бы отправить их куда-то подальше, в встроенное помещение жилого дома, в спальный микрорайон? Могли. Но не захотели, ибо символ молодежной власти тогда был - размещение молодёжных органов не в закутках и в встроенно--пристроенных помещения, а в главном здании города, под которым развевался флаг РСФСР. «Сегодня не то, что было вчера». Идёт разброд и шатания относительно места и роли молодежной политики среди органах власти. Ищут новые формы молодежного движения….. и не находят, ибо никто эти формы не потерял в новейшей истории России. Да и наверное трудно собрать молодежь под одним флагом без идеологии. Нет идеологии- нет молодежного движения. А с идеологией пока трудно. Потому что нынешняя идеология заключается в ее отсутствии этой самой идеологии, как на уровне государства, так и на уровне идеологии молодежи. Молодежь сегодня находится в хаотичном броуновское движении, в поисках смысла и места в жизни. Правда власти толкают их в одну сторону: к демографической идеологии. Она проста: бери ипотеку, создавай семью и там в гетто-муравейнике рожай детей и чем больше, тем лучше. Это задачи молодежи на современном «III съезде молодежи Владимир Ильич» определил бы так:
«Рожать, рожать и ещё раз рожать!» для подъёма демографии в стране».
И это были бы реальная задача этого «фантомного III съезда современного молодежи». Ибо не пенсионерам же «поднимать демографию!» А по сему Правительство РФ на днях вводит штрафы за распространение среди молодежи идеологии чайлдфри (не рожать детей). Но задачи современного комитета молодежи при городской Администрации могли взять на себя работу с молодыми семьями, взять работу по развитию аналога пионерской организации «Движение первых», могли занять реконструкцией Дома Пионеров, могли бы оказывать помощь шефским школам, помощь семьям участников СВО и ещё то, чем занимался сургутский горком ВЛКСМ в пору его расцвета. А вот пору заката Сургутского комсомола (и не только) надо анализировать и изучать и не наступать «второй раз на одни и те же грабли». Разрушить молодежное движение легко, а создать его с нуля, трудно, практически невозможно. Но прежняя молодежная коммунистическая идеологическая организация всгороле вряд может быть реанимирована. Но это не значит, активная часть молодежи сегодня не нужна. Наоборот именно активной части молодежи так не хватает в городе, чтобы вывести его из ступора, застоя и прострации. Именно поэтому нужно ядро, штаб молодежи города в органах местной власти, в виде комитета или Департамента.

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