В Сургуте сфера молодежной политики хронически страдает от недостатка ресурсов и внимания власти

Мало какой сегмент в сургутской администрации так штормит и регулярно бросает из стороны в сторону, как молодежную политику. То она была в составе мега-департамента вкупе с культурой и спортом под крылом Ирины Голушко, то ее потом отпускали в отдельное плавание, то прикручивали обратно к культуре, теперь вот вообще планируют определить в подразделение комитета внутренней политики. Последнее – это вообще странность из странностей.
Повторю еще раз свое мнение многолетней давности. Если Сургут позиционирует себя «городом молодых», если молодежь у нас составляет более трети всего населения, если город смотрит в будущее, а не прошлое, то заниматься этим направлением должен по меньшей мере комитет, а по-хорошему – полноценный департамент. Не управление, не подразделение комитета, а самостоятельная и мощная структура с полномочиями, бюджетом и большими задачами.
У нас же на словах создание условий для самореализации и качественной жизни молодежи в Сургуте и Югре является одним из столпов политики. А когда дело доходит до дела – выясняется, что молодежной политике отводится какой-то закуток в левом подвале не самого главного здания администрации. И потом все удивляются и сетуют, что молодежи в Сургуте неинтересно, делать нечего, расти некуда, поэтому она выбирает для жизни другие города. По мне так все это логично и проистекает из хронического недостатка внимания со стороны власти к этой сфере.
«Рожать, рожать и ещё раз рожать!» для подъёма демографии в стране».
И это были бы реальная задача этого «фантомного III съезда современного молодежи». Ибо не пенсионерам же «поднимать демографию!» А по сему Правительство РФ на днях вводит штрафы за распространение среди молодежи идеологии чайлдфри (не рожать детей). Но задачи современного комитета молодежи при городской Администрации могли взять на себя работу с молодыми семьями, взять работу по развитию аналога пионерской организации «Движение первых», могли занять реконструкцией Дома Пионеров, могли бы оказывать помощь шефским школам, помощь семьям участников СВО и ещё то, чем занимался сургутский горком ВЛКСМ в пору его расцвета. А вот пору заката Сургутского комсомола (и не только) надо анализировать и изучать и не наступать «второй раз на одни и те же грабли». Разрушить молодежное движение легко, а создать его с нуля, трудно, практически невозможно. Но прежняя молодежная коммунистическая идеологическая организация всгороле вряд может быть реанимирована. Но это не значит, активная часть молодежи сегодня не нужна. Наоборот именно активной части молодежи так не хватает в городе, чтобы вывести его из ступора, застоя и прострации. Именно поэтому нужно ядро, штаб молодежи города в органах местной власти, в виде комитета или Департамента.