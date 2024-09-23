В Сургуте сфера молодежной политики хронически страдает от недостатка ресурсов и внимания власти

Мало какой сегмент в сургутской администрации так штормит и регулярно бросает из стороны в сторону, как молодежную политику. То она была в составе мега-департамента вкупе с культурой и спортом под крылом Ирины Голушко, то ее потом отпускали в отдельное плавание, то прикручивали обратно к культуре, теперь вот вообще планируют определить в подразделение комитета внутренней политики. Последнее – это вообще странность из странностей.

Повторю еще раз свое мнение многолетней давности. Если Сургут позиционирует себя «городом молодых», если молодежь у нас составляет более трети всего населения, если город смотрит в будущее, а не прошлое, то заниматься этим направлением должен по меньшей мере комитет, а по-хорошему – полноценный департамент. Не управление, не подразделение комитета, а самостоятельная и мощная структура с полномочиями, бюджетом и большими задачами.

У нас же на словах создание условий для самореализации и качественной жизни молодежи в Сургуте и Югре является одним из столпов политики. А когда дело доходит до дела – выясняется, что молодежной политике отводится какой-то закуток в левом подвале не самого главного здания администрации. И потом все удивляются и сетуют, что молодежи в Сургуте неинтересно, делать нечего, расти некуда, поэтому она выбирает для жизни другие города. По мне так все это логично и проистекает из хронического недостатка внимания со стороны власти к этой сфере.