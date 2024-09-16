Развитие авиационного сообщения внутри «большой» Тюменской области – правильное решение

Рейс Тюмень-Сургут из коммерческой плоскости, видимо, переместится в политическую. Ведь на наших глазах рухнула административная «берлинская стена», возведенная не коммунистами, а «сторонниками незалежности» от Тюмени, пришедшими к власти в ХМАО в период «парада суверенитетов». Я лично ощутил эту стену на своей шкуре, когда мне пришлось пересесть с «тушки» (Ту-154М) или родного до каждой заклепки Ан-24 на «паровоз». Это был октябрь 1992 года, когда я летал в Тюмень и обратно на «тушке». А с 1993 года, на протяжении пяти лет работы в Тюмени, мне стал близок железнодорожный маршрут Тюмень-Сургут-Тюмень.

В период «холодных отношений» Югры и Тюмени региональные перевозки «Ютэйр» все-таки выполнялись, но лишь столько, сколько дотировали Тюмень и Югра, и по высоким для пассажиров ценам билетов. К примеру, на родину Руслана Кухарука, в Урай, сегодня можно слетать из Тюмени (расстояние 327 км) два раза в неделю по цене 3100 рублей, а билет до Сургута обойдется в 7500 рублей.

В апреле 2023 года в Югре отказались субсидировать по Программе Сотрудничества авиарейс Ханты-Мансийск-Тюмень, который выполнялся семь раз в неделю. В результате стоимость авиабилета возросла с 3235 рублей до 8885 рублей. В то же время авиарейс Ханты-Мансийск-Екатеринбург продолжали субсидировать. После заявления губернатора Югры Руслана Кухарука о повышении доступности югорчан для полетов в Тюмень вновь встал вопрос о субсидировании авиарейса Ханты-Мансийск-Тюмень. Цена вопроса — 239 млн рублей, чтобы стоимость билета коммерческим перевозчиком была вновь установлена на уровне 2-3 тысяч рублей. Для Сургута коммерческая цена авиабилета в Тюмень в 7500 рублей также требует субсидирования. Какова цена вопроса, власти и коммерческий перевозчик «Ютэйр», который считается правительственной компанией, акционером которой является правительство Югры, пока не озвучили. Можно предположить, что речь идет о сумме в размере 700-800 млн рублей, поскольку количество рейсов и пассажиров примерно в три раза больше, чем из столицы округа. Таким образом, на два якорных направления на Тюмень из Сургута и столицы округа потребуется около одного миллиарда рублей. Подъемно ли это для бюджета Югры?

Давайте проведем аналогии с другими расходами окружного бюджета. На реанимацию бывшей 5-звездочной гостиницы «Югорская долина», сегодня превращенной в Центр профилактики профессиональной патологии, власти Югры выделили 3 миллиарда рублей. На содержание ХК «Югра» ежегодно тратится 1 миллиард рублей. Сотни миллионов идут на сомнительное кинопроизводство. Один миллиард уходит на содержание телекомпании «Югра».

Этот список можно продолжать и продолжать. На содержание столицы Югры тратится не просто много, а очень много бюджетных средств в ущерб другим муниципалитетам. Если раньше это было оправдано, чтобы «причесать и умыть» лицо столицы автономии, то сегодня это вошло в привычку, и миллиарды расходуются на различные «навороты». Поэтому получается так, что для муниципалитетов Югры «денег нет, но вы держитесь». Держитесь и жители от высоких цен на авиабилеты на перелет в Тюмень из городов Югры. Впрочем, и на другие направления цены на билеты «мама не горюй».

Однако произошло знаковое событие. После завершения торжественной церемонии вступления в должность губернатора Югры Руслана Кухарука Полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, экс-губернатор Ямала Юрий Неелов, экс-губернатор Тюменской области Юрий Шафраник, вице-губернатор Тюменской области и Югры Сергей Сарычев и генеральный директор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов провели встречу в Доме правительства Югры.

Какие вопросы там обсуждались, остается неизвестным и без официальных комментариев. Но очевидно, что эта встреча разрушила «берлинскую стену» между Югрой, Тюменской областью и ее соседями.

От этой «берлинской стены» страдала прежде всего экономика Югры. В теории передачи сигналов (ТПС) существует эффект корреляции сигналов, на основе которого разработана передача шумоподобных сигналов. Сегодня Югра «шумит» в одиночку, Тюмень «шумит» в одиночку, но усиленного эффекта от их «шума» нет: «шумим, братцы, шумим». При объединении этих одиночных «шумов» Югры и Тюмени возникнет эффект корреляции, превосходящий усилия одиночных «шумов» в шесть порядков — и в экономике, и в культуре, и в образовании, и в комфортной среде, и так далее.

Поэтому региональные перевозки между Тюменью, Ураем, Березово, Игримом, Ханты-Мансийском, Сургутом и Нижневартовском, я уверен, будут при Руслане Кухаруке без «воздушных ям», «выкопанных» ранее. Интеграцию никто в мире еще не отменял, по крайней мере, экономическую.

Сегодня из Тюмени в Сургут и обратно трудовые ресурсы не перетекают и не обмениваются. Этому мешает административная «берлинская стена» и плохая транспортная доступность. В Югре и на Ямале развитие железных дорог застыло в ступоре, а авиаперевозчики не могут работать в региональном секторе себе в убыток. Сегодня консолидированный бюджет трех субъектов «тюменской матрешки» достигает почти одного триллиона рублей. Отсюда вопрос: могут ли региональные власти вложить бюджетные средства в региональные перевозки? Однозначно, да. Достаточно вложить 1% от консолидированного бюджета трех субъектов в «Ютэйр», чтобы значительно повысить уровень региональных и местных перевозок.

Жить можно в одном городе, работать в другом, учиться в третьем. Мобильность должна стать образом жизни. То, что намерен сделать Руслан Кухарук для снижения стоимости авиабилетов на региональные перевозки, — это деньги из окружного бюджета и Программы Сотрудничества, направленные для людей, и это стоит приветствовать.