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​Тссс!

Шумных водителей, мешающих отдыхать сургутянам, нужно штрафовать – и дать отдельную площадку

​Тссс!
Фото t.me/gre4ark

Поддержу инициативу депутата думы Югры Рината Айсина по «успокоению» сургутских водителей и мотоциклистов, которые любят погонять со своими шумными двигателями по дорогам, особенно, вечером и ночью. Резон на это есть. Некоторое время я пожил в доме на улице Университетской, недалеко от «Россетей» – под окнами как раз была достаточно длинная, ровная и прямая дорога, которую освоили любители быстрой езды. Всегда было интересно, осознают ли эти люди, что их буквально все ненавидят?

(К слову, проблема носит поистине планетарный характер – в легендарном сатирическом мультсериале «Южный парк» выпуск под названием «Слово на букву П» была посвящена именно шумным байкерам – просто вспомнилось)

Вернемся к теме. Осенью прошлого года в рамках нашей регулярной рублики про «Пять урбанистических фишек» я включил в один из обзоров ноу-хау из Нидерландов. Местные власти вместе с жителями тоже утомились от гонщиков, поэтому начали вешать на дорогах специальные камеры с микрофонами. Эти агрегаты способны зафиксировать одновременно внешний вид и звуковой фон от транспортного средства, и если скорость или децибелы (или и то и другое) превышают установленные нормы – милости просим получить штраф.

А по нашим меркам со штрафами в европах намного жестче, чем в России – это у нас можно, например, превысить скорость на 60 км/ч и отделаться 2 500 рублей (25 евро), хоть и с лишением водительских прав. В Старом Свете же речь будет идти о сотнях, а то и тысячах евро.

Так или иначе, хоть я сейчас и не живу в Сургуте, но буду рад за родной город, если там удастся найти управу на людей, столь грубо нарушающих вечернюю и ночную тишину и покой. Тем же, кто не представляет свою жизнь без быстрого движения, которому сопутствует громкий звук сзади, могу порекомендовать собраться в какое-то сообщество, связаться с администрацией, попросить земельку где-нибудь на отшибе, скинуться, и закатать себе асфальтом что-то вроде автодрома. И там развлекаться в свое удовольствие, не вызывая дискомфорта у десятков и сотен тысяч желающих отдыхать сургутян. В конце концов, обратитесь к тому же Ринату Айсину или другим депутатам, возможно, они подсобят.


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Сегодня в 13:50, просмотров: 138, комментариев: 0
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