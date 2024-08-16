У проблемы гоняющих с диким ревом водителей в Сургуте наклевывается решение

Многие помнят, что совсем недавно я публиковал пост о шуме в ночное время от автомобилей с прямоточным глушителем, а также мотоциклистов. Благодарю подписчиков за обратную связь, – проблема оказалась глобальной для всего города.

Я обратился в Администрацию города, а также УМВД России по г. Сургуту на предмет решения сложившейся проблемы. Лично встретился с начальником УМВД ХМАО-Югры по г. Сургуту Виталием Петровичем Провоторовым. Относительно этой проблемы договорились о следующем: на следующий год закупим оборудование, позволяющее выявлять нарушителей и привлекать к ответственности. А пока в частном порядке можете направлять данные о нарушителях мне в личные сообщения, – совместно с УМВД по г. Сургуту будем отрабатывать их точечно.

Среди других вопросов, которые обсудили с Виталием Петровичем, были:

– обеспечение участковых полиции жилыми помещениями;

– строительство нового общежития, открытие ГОМ-4 в западном жилом районе города Сургута;

– внесение законодательной инициативы в части начисления северной надбавки служащим правоохранительных органов с первого года службы.

Все вопросы взяты на контроль, будем отрабатывать их совместно.

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