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​Штрафуйте

Массово наказывать автомобилистов за парковку на газонах в Сургуте – правильная практика

​Штрафуйте
Фото pixabay.com

Есть вещи, на которые можно смотреть и радоваться вечно. Помимо огня и воды это новости о том, как в Сургуте тысячами выписывают штрафы за парковку на газонах. Приятный бонус – слушать возмущения автомобилистов на эти темы, по типу: «Ну, мы же купили машину, дайте нам теперь бесплатное и комфортное место, куда ее поставить, желательно – прямо у подъезда, иначе мы не справимся с нашей тяжелой ношей». Подробно об этой специфической логике я писал недавно.

Вообще, чтобы оценить абсурдность самой идеи о бесплатных паркоместах для всех, и чтобы никто не уехал обиженным, стоит присмотреться к ситуации от обратного. Представьте себе двор. Там есть какая-то зеленая зона, детская площадка, лавочки, может быть, место для мусора, какой-то проезд, и, разумеется, стоянки для машин. И вот происходит беда – кому-то не хватает места для размещения своего авто, и водитель его загоняет на газон. И вместо того, чтобы выписать ему штраф, городские власти вместе с управляющей компанией хватаются за голову, причитают: «Как же так, нехорошо обижать автомобилистов», и закатывают зеленую зону в асфальт, чтобы увеличить количество паркомест.

«О, – думают обитатели этого счастливого двора. – Как здорово, стало больше стоянок, да и дороги в городе строят, развязки, а у нас как раз столько дел, требующих быстрого перемещения – надо бы машину прикупить». У кого машин не было – приобретают, у кого была одна на семью – берут еще (ведь дела есть не только у мужа, но и жены, а там и дети к совершеннолетию приближаются). И через некоторое время места для парковок опять не хватает. Местные власти и УК вновь хватаются за голову – нельзя ведь притеснять значимую социальную группу автомобилистов. Что делать? Наверное, можно пожертвовать пространством детской площадки, или территории для выгула собак, или лавочки прибрать.

Сказано – сделано. Люди смотрят, радуются – можно без проблем каждый вечер приезжать домой и места всегда хватает. Комфорт, ляпота. Покупка машин продолжается (в доме ведь может быть от нескольких сотен до тысячи квартир, вы понимаете).

Надо ли говорить, что рано или поздно с такой тенденцией абсолютно все пространство двора будет уничтожено ради машин? Но на этом дело не остановится. Потому что если потакать концепции «каждый автомобиль от рождения имеет право на бесплатную стоянку максимально близко к дому», то дворов не хватит. Нужно будет либо строить многоуровневые паркинги, либо закатывать в асфальт целые поля вокруг каждого жилого дома. Пространства, где могли быть скверики, спортивные площадки, а то и школы с детсадами.

Читатели скажут: «Ты доводишь до абсурда». Разумеется, потому что абсурдна сама идея о том, что кто-то обязан скинуться и оплатить любому человеку паркоместо для его автомобиля. Я просто обрисовал контур, почему двигаться в этом направлении не имеет смысла – создание избыточно комфортных условий для машин порождает покупку новых машин, и так почти до бесконечности. В случае с Сургутом это привело к тому, что в некоторых семьях у каждого совершеннолетнего человека есть по личному автомобилю.

И это я только про стоянки говорю. А ведь еще есть дороги, по которым эти машины катаются, создают пробки и нагрузки на инфраструктуру. Просто напомню, что в Москве политика создания платных парковок и выделенных линий для автобусов началась после того, как город банально встал колом. Каждый город, который старается изо всех сил угодить автомобилистам, окажется в этой ситуации рано или поздно.

Поэтому – поддерживаю замечательную практику по выписыванию тысяч штрафов за незаконную парковку на газонах. Хоть какой-то способ напомнить автомобилистам, что они – не пуп земли, и обязанность найти место для хранения своего имущества лежит на них, а не на городе или соседях.


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Сегодня в 17:35, просмотров: 174, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 18:08
Совершенно согласен с автором и готов подписаться под каждым его тезисом. Власти потакают автомобилистам, как привелегированному классу городских жителей. Автомобилистам по хрен дети, лишенные зелёных дворов и детских площадок и почтенных пенсионеров лишенных отдыха среди тенистых деревьев и играющих в безопасности детишек. Во что превратились детские площадки? В уголок двора обрудованый стандартным набором горок, качели, примитивного паровоза или машины, песочница, в которую хотя зоозащитники с собаками разных мастей и пород, включая бойцовских. Детскую площадку периодически оккупируют курильщики и любители пива и даже алкоголики. Если ступить за пределы площадки на песок или на газон, то траве большая вероятность нарваться на собачьи «мины». Собачатники- это второй привелигированный класс, после автомобилистов. Все стальные жители дворов для них никто, «мусор». Зарождается и третий привелигированный класс, продвигающиеся на СИМ: электросамокаты и электровелосипеды. С этим надо что-то делать!

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