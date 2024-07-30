Как делают умные для восстановления среды

В Казани ремонтировали какой-то фасад. Там обнаружили советскую мозаику. И теперь будут ее… сохранять.
Вот это называется − время разбрасывать камни, время собирать камни. Иваны, не помнящие родства, вспомнили родство. Не сри под куст, где родился. Ну и такое прочее.
В Сургуте с десяток мозаичных советских фасадов. Что-то скрыто, как в этом казанском случае, под сайдингом. Что-то уничтожено, но есть фото.
Надо восстановить.
На видео историческое панно «Посадим сады», созданное в 1969 году художниками Виктором Федоровым и Сергеем Бубенновым.