Снос лишних заборов в Сургуте – отличная идея. Ее нужно распространять на весь город

Я занимаюсь политической журналистикой без малого 16 лет, по долгу службы много слушал и читал депутатов и чиновников разных уровней, но редко когда услышанное или прочитанное мне прямо нравилось. И вот свежий случай, не могу не поделиться:

«Снова о наших ограждениях. Эстетически правильно, когда они в едином стиле по всему городу. Функционально – заборов не должно быть там, где не требуется. Между тротуаром и пешеходной дорожкой, газоном и тротуаром… Там, где их вообще быть не должно – в этой роли уже зелёная изгородь. И совсем не место ограждениям обветшалым, ржавым, косым. Окрашенным во все цвета радуги. Наскоро сваренным из труб ещё в советские времена. Начали от них избавляться», – написал накануне в своих соцсетях глава Сургута Максим Слепов. И рассказал о свежеспиленном заборе возле детской художественной школы №1 имени Л.А. Горды. «Дорожные службы его срезали, а горожане ничего не потеряли. Скорее приобрели: свободный проход и хороший вид», – резюмировал градоначальник.

Добавлю к словам Максима Николаевича пару тезисов. В 2011 году в Лондоне начали серьезную программу по сносу лишних заборов, а через несколько лет оценили результативность. И выяснилось, что после демонтажа ограждений вдоль улиц внезапно количество ДТП с пешеходами сократилось на 56 процентов. Как пишет урбанист Василий Вишневский, причина в том, что заборы создают у водителей эффект «туннельного видения» – вроде как люди скрыты за ограждениями, так что можно меньше переживать и больше разгоняться. Отсутствие заборов означает, что человек может оказаться на дороге буквально в любой момент – это напрягает и вынуждает меньше гонять по улицам. Обмен легкого дискомфорта водителей на спасенные человеческие жизни – по мне так весьма выгодный курс.

Плюсом к тому – заборы редко когда добавляют эстетики визуальному восприятию города. А в нашем случае еще и натурально мешают чистить снег. В общем, если программа по «дезаборингу» Сургута окажется реальностью – город и жители от этого серьезно выиграют.