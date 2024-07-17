Благодарю главу Сургута Максима Слепова за личное участие в решении злободневных вопросов

Сегодня представилась уникальная возможность вместе с главой Сургута, его заместителями и руководителями департаментов обойти свой избирательный округ. Как известно, территория моего округа большая и разбросанная. В его границах и микрорайоны города, и поселки, и дачные кооперативы. Отсюда разная проблематика вопросов и их количество.

Во время обхода постарался обозначить Максиму Николаевичу наиболее важные и сложные вопросы, которые решать нужно не только на местном, но и на региональном уровне. Вместе с тем, обсуждали возможные пути решения проблем содержания общественных пространств, прилегающих территорий к магазинам федеральных сетей, придомовых территорий, безопасности и профилактики правонарушений.

Из того, что можно потрогать. Главой города дано поручение профильным заместителям:

– благоустроить разворотную площадку общественного транспорта в пос.Лунный. В ближайшей перспективе разработать проект и включить весь проезд от ул. Аэрофлотская до остановки в план капремонта;

– привести в порядок площадку ТБО и территорию возле магазина «Монетка» на въезде в поселок Лунный;

– оказать содействие жильцам МКД по стрижке травы на придомовой территории (управляющей компании);

– благоустроить в соответствии с действующими требованиями остановочную площадку ПСОТ №8 для возможности подвоза детей школьным автобусом;

– благоустроить разворотную площадку общественного транспорта в пос. Таежный. В ближайшей перспективе разработать проект и включить весь проезд от ул. Аэрофлотская до остановки в план капремонта;

– установить камеры видеонаблюдения на разворотной площадке в пос. Таежный.

Кроме того, в процессе общения с руководителем спорткомплекса «Таежный» выяснилось, что старая открытая спортивная площадка, располагающаяся в сквере, недавно включена в состав спорткомплекса, требуются средства на ее восстановление.

Я взял этот вопрос на свой личный контроль и пообещал восстановить площадку в летний период следующего года.

Хочу поблагодарить главу Сургута – Слепова Максима Николаевича – за личное участие и политическую волю в решении злободневных вопросов горожан. Это действительно дорогого стоит. Многие из вопросов, которые решились во время обхода территории, решались годами через переписку с администрацией, и всегда что-то мешало к ним приступить.

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