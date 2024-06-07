Концерт «Любэ» в Сургуте лучше было бы просто отменить, чем проводить его в закрытом формате

Решение провести праздничный концерт «Любэ» по случаю 430-летия Сургута в закрытом формате в Ледовом дворце с билетами по приглашениям – любопытный кейс. Особенно, на фоне того, что это вроде как истинно «народная» группа, и все ожидали увидеть ее если не на центральной площади между «Газпромом» и университетом, то на кольце у памятника основателям.

Как бы ни хотелось по этому поводу ёрничать и сарказмировать, чисто организационно ситуация понятна: в январе-феврале действительно планировался концерт «Любэ» на большой открытой площадке в качестве подарка сургутянам на 430-летие города. Потом случился «Крокус», и с антитеррористической безопасностью все стало намного сложнее и строже. Поэтому в Ледовый дворец увели, в том числе, этнофестиваль «Мангазейский ход», которому на роду написано проходить на свежем воздухе. Но у бюрократии, особенно, силовой, в этом смысле все жестко.

Тем не менее, если бы я имел отношение к выработке решения по «Любэ», я бы предложил совершенно иной формат. А именно, чтобы руководство города вышло с официальным и человечным заявлением: мол, мы действительно хотели сделать праздник для сургутян на юбилей, но вмешались обстоятельства, которые сильнее нас. Международный терроризм не дремлет, а безопасность жителей для нас на первом месте, поэтому мы с сожалением отменяем концерт наших хэдлайнеров, просим вас лишь о понимании.

И все. Вряд ли бы от такого посыла кто-то возмутился или начал бухтеть. Неприятно, но объективно и честно. Вздохнули и двигаемся дальше, чтобы дожить до лучших времен, когда не будет ни террористической угрозы, ни прочих поводов отменять хорошие мероприятия.

Но решение провести концерт во что бы то ни стало приведет к репутационным издержкам. Потому что выходит, что для узкого круга избранных праздник будет, а для остальных нет. Даже если избранными оказались бы только врачи, учителя, ветераны и общественники (а мы понимаем, что это будет далеко не так).

Еще один пунктик, способствующий взаимному отдалению власти и общества.