16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  89,7869   EUR  97,1347  

Новости

Больше новостей
Кандидатура главы Тюмени Руслана Кухарука на должность губернатора Югры — это...
Комментировать
0
Как вы оцениваете 14 лет губернаторства Натальи Комаровой?
Комментировать
0
Надо ли обеспечить своих детей жильем?
Комментировать
0
Надо ли запретить в России ношение никабов, балаклав и любой одежды, скрывающей лицо в целях безопасности, как предлагает Госдума?

Да 75.2%

Нет 22.5%

Не знаю 2.3%

Всего голосов: 129

Комментировать
0
Больше опросов

​Закон vs хаос

Почему слушания по ТЦ «Югра Молл» – принципиальный вопрос для Сургута

​Закон vs хаос
Фото А.Кучина

Депутат думы Сургута Алексей Кучин коротко рассказал историю печально известной шиномонтажки, где были убиты два городских чиновника, а затем на том месте вырос торговый центр, хотя должна была появиться стоматология. И теперь жителям предлагают узаконить эту постройку, поменяв назначение земельного участка со «здравоохранения» на justbusiness. Алексей указал, что перед городом встает дилемма: есть работающий ТЦ, который дает рабочие места, экономическую активность, налоги – в общем, приносит какую-никакую пользу, но при этом построен он не совсем законно. «Что важнее для города – уважение к закону и правилам или комфорт и деньги?» – так уважаемый парламентарий сформулировал выбор, стоящий перед жителями и властью.

Я бы для этой ситуации привел аналогию с цитатой, которую приписывают Уинстону Черчиллю (хотя он ее в приведенном виде не говорил): «Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор». Для Сургута выбор, конечно, не столь драматичный, но принцип схожий – отказавшись от законности в пользу вроде как комфорта и денег, вы впоследствии лишитесь и комфорта, и денег.

Представьте ситуацию. Ответственные за землю и стройку чиновники, а также городской бизнес на практике окончательно убедятся, что установленные в Сургуте правила землепользования и застройки буквально «написаны карандашом» и не обязательны к исполнению. В нужный момент можно взять в аренду или купить участок, заявив, что там обязательно будет какой-нибудь важный социальный объект, затем построить там хоть ТЦ, хоть бордель – и затем задним числом все узаконить. Какое раздолье открывается, не правда ли?

Впрочем, не будем наивными – подобные схемы в Сургуте и без того работают. Они стали легче исполнимы после того, как у городской думы забрали полномочия по утверждению изменений в правила землепользования и застройки – исчез дополнительный «фильтр», который мог затормозить или вообще отменить нужное решение. Тем не менее, сейчас случай показательный – в конце концов, речь идет о земле, политой кровью сургутских муниципальных служащих. Да еще и такой типичный подлог – вместо здравоохранения торговый центр.

На самом деле сейчас итоговое решение – исключительно за врио главы Сургута Людмилой Батраковой. В ее полномочиях просто подписать нужную бумажку – и дело сделано. Но! – если сургутяне проявят активность на слушаниях и выскажут резко негативное отношение к предложенному решению, стимулов брать на себя такую ответственность у врио градоначальника будет значительно меньше. А с новоназначенным главой и приведенным им командой можно будет возобновлять разговор на эту тему чуть позже.

Делайте свой выбор.


нравится (6) не нравится (0)
Сегодня в 15:55, просмотров: 277, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Объездную дорогу Тюмени покрывают особо прочной смесью 757
  2. ​Александр Моор: Счастливая и крепкая семья – фундамент нашего государства 602
  3. ​В Тюменской области ремонтируют путепроводы и мосты 518
  4. ​В Тюмени проходит форум «Мой бизнес. Земля больших семей» 513
  5. ​Еще один кандидат заявился на пост главы Сургута 501
  6. ​В Тюменской области построят туристический кластер федерального уровня 483
  7. ​Сургутяне смогут повлиять на судьбу 31А микрорайона 447
  8. ​Тюменская ассоциация «Мы вместе» и общество «Знание» заключили соглашение о сотрудничестве 425
  9. ​В ХМАО река размывает ведущую в деревню дорогу 402
  10. ​Каких результатов достигла Югра под руководством Натальи Комаровой // КАРТОЧКИ 369
  1. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 3720
  2. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 3439
  3. ​На пост главы Сургута заявился мужчина в шляпе 2363
  4. По Югре пронеслась волна слухов о досрочной отставке Натальи Комаровой 2148
  5. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 1644
  6. ​Сургутские 11-классники высадили «Аллею выпускников» 1574
  7. ​Если ввести в России минимальную площадь квартир в 28 квадратов – цена на жилье резко вырастет и получится обратный эффект 1524
  8. ​Как поступить на службу в органы внутренних дел? // ONLINE 1501
  9. ​Госдума хочет запретить «спрятанные лица» 1456
  10. ​В регионах России могут ограничить продажу маленьких квартир 1435
  1. ​Как отпразднуют День Победы в Сургуте 15612
  2. Короткая рабочая неделя начнется в ХМАО с небольшого плюса и северного ветра 6937
  3. ​В Пыть-Ях приехали участники «Битвы экстрасенсов» 6520
  4. ​Рыбаки, сворачивайте сети — в Югре начинается весенний нерест 6241
  5. Однако начиналось всё с маслобойки… 6101
  6. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 5764
  7. ​С новосельицем! 4743
  8. ​Уровень реки Тобол, впадающей в Иртыш, поднимается с критической скоростью 4379
  9. ​22 место - у Сургута // Обзор СИА-ПРЕСС 4291
  10. Время, вперёд! Полвека назад в Сургуте… 4261

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика