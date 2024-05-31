Почему слушания по ТЦ «Югра Молл» – принципиальный вопрос для Сургута

Депутат думы Сургута Алексей Кучин коротко рассказал историю печально известной шиномонтажки, где были убиты два городских чиновника, а затем на том месте вырос торговый центр, хотя должна была появиться стоматология. И теперь жителям предлагают узаконить эту постройку, поменяв назначение земельного участка со «здравоохранения» на justbusiness. Алексей указал, что перед городом встает дилемма: есть работающий ТЦ, который дает рабочие места, экономическую активность, налоги – в общем, приносит какую-никакую пользу, но при этом построен он не совсем законно. «Что важнее для города – уважение к закону и правилам или комфорт и деньги?» – так уважаемый парламентарий сформулировал выбор, стоящий перед жителями и властью.

Я бы для этой ситуации привел аналогию с цитатой, которую приписывают Уинстону Черчиллю (хотя он ее в приведенном виде не говорил): «Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор». Для Сургута выбор, конечно, не столь драматичный, но принцип схожий – отказавшись от законности в пользу вроде как комфорта и денег, вы впоследствии лишитесь и комфорта, и денег.

Представьте ситуацию. Ответственные за землю и стройку чиновники, а также городской бизнес на практике окончательно убедятся, что установленные в Сургуте правила землепользования и застройки буквально «написаны карандашом» и не обязательны к исполнению. В нужный момент можно взять в аренду или купить участок, заявив, что там обязательно будет какой-нибудь важный социальный объект, затем построить там хоть ТЦ, хоть бордель – и затем задним числом все узаконить. Какое раздолье открывается, не правда ли?

Впрочем, не будем наивными – подобные схемы в Сургуте и без того работают. Они стали легче исполнимы после того, как у городской думы забрали полномочия по утверждению изменений в правила землепользования и застройки – исчез дополнительный «фильтр», который мог затормозить или вообще отменить нужное решение. Тем не менее, сейчас случай показательный – в конце концов, речь идет о земле, политой кровью сургутских муниципальных служащих. Да еще и такой типичный подлог – вместо здравоохранения торговый центр.

На самом деле сейчас итоговое решение – исключительно за врио главы Сургута Людмилой Батраковой. В ее полномочиях просто подписать нужную бумажку – и дело сделано. Но! – если сургутяне проявят активность на слушаниях и выскажут резко негативное отношение к предложенному решению, стимулов брать на себя такую ответственность у врио градоначальника будет значительно меньше. А с новоназначенным главой и приведенным им командой можно будет возобновлять разговор на эту тему чуть позже.

Делайте свой выбор.