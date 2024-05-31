В Сургуте пройдут публичные слушания по принципиальному вопросу городской жизни

Только отгремели публичные слушания по генеральному плану городу, а нас уже ждет новая и очень любопытная публичка. Тема: Корректировка проекта планировки территории «Застройка больничного комплекса в микрорайоне 31А город Сургут». Чем эти обсуждения выделяются на фоне остальных? Дело в то, что горожанам предстоит принять участие в решение не столько градостроительного вопроса, а скорее морального. Высказаться на тему, что важнее для города — уважение к закону и правилам или комфорт и деньги?

О чем речь. 31А микрорайон (район между проспектом Пролетарским и улицей Иосифа Каролинского) города с давних времен планировался как медицинский кластер: перинатальный центр, поликлиника, станция переливания крови, морг, станция скорой помощи, стоматология... Для этого на всей территории микрорайона была установлена зона ОД.6 предназначенная для размещения объектов здравоохранения.

Интересная задумка собрать все объекты в одном месте рядом с центром города. Для ее реализации в свое время городские власти занялись вопросом освобождения земли от непрофильных объектов. Именно здесь в 2012 году были убиты сургутские чиновники Владимир Чорнонос и Руслан Аюпов во время исполнения решения по сносу здания шиномонтажки. Шиномонтаж нужно было снести для строительства частной медицинского объекта, по слухам, стоматологической клиники.Правда через несколько лет, в нарушение установленной правилами землепользования и застройки зоны для объектов здравоохранения, на этом месте появился торговый центр «Югра молл».

Сейчас собственники хотят устранить эти нарушения путем внесения изменений в ПЗЗ, поменяв назначение земли, сделав ее подходящей для ведения торговли. Теперь горожанам и чиновникам администрации города нужно решить – что важнее? Торговый центр, генерирующий налоги, создающий рабочие места, торгующий товарами народного потребления, расположенный в удобном для горожан месте. Или принцип, который не позволит создать еще один прецедент вида «сначала строим, узаконим потом», и уважение к памяти погибших работников администрации.

Я не призываю поддержать ту или иную позицию, в подобных вопросах каждый должен руководствоваться чувством внутреннего морального убеждения. Выразить свое мнение можно будет 3 июня в 18:00 в зале заседаний Думы города Сургута. Для участия нужен паспорт.