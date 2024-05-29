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​Дадут, но не нам

НДФЛ для состоятельных югорчан вырастет, но пользы для Сургута и региона от этого будет мало

​Дадут, но не нам
Фото pixabay.com

Прояснились контуры налоговой реформы в России. Шкала НДФЛ становится куда менее плоской, чем раньше: доходы от 2,4 млн до 5 млн рублей в год (читай – выше 200 тысяч в месяц) попадут под ставку в 15%, от 5 до 20 млн – 18%, от 20 до 50 млн – 20%, и выше 50 млн – 22%. Как говорит министр финансов Антон Силуанов, изменения коснутся 3,2% работающих россиян (вот такой микроскопический у нас «верхний этаж» среднего класса вместе с явно богатыми людьми). Плюсом еще планируют ввести различные меры налогового «кэшбека» для семей с двумя и более детьми, налоговые вычеты для людей, регулярно проходящих диспансеризацию и сдающих нормы ГТО, и так далее.

Надо сказать, что в целом выглядит взвешенно и даже неплохо. Кто побогаче – будет платить в бюджет больше, но не настолько, чтобы в ужасе бежать в другие налоговые юрисдикции или заниматься рискованными схемами по сокрытию доходов. При этом 96,8% граждан в той или иной степени испытают чувство глубокого удовлетворения от нагрянувшей социальной справедливости. Все радуются.

Один нюанс. Казалось, что город Сургут должен особенно праздновать предстоящую налоговую коррекцию. Ведь НДФЛ – это тот самый налог, который в меньших частях (13%) улетает в федерацию, и в большей степени (87%) распределяется между муниципальной и региональной казной. А людей с зарплатами 200 тысяч рублей и выше, и выше, и еще выше (см. Сургутнефтегаз, структуры Газпрома и прочих градообразующих гигантов) у нас хватает. Значит, и та часть местного бюджета, которая не зависит от центральной власти, должна увеличиться.

Но нет.

Пока речь идет о том, что все «лишние» деньги, которые с 2025 года начнут поступать после корректировки НДФЛ, будут уходить в федерацию, и уже оттуда перераспределяться по территориям. А эту процедуру, скажем мягко, редко кто назовет особо прозрачной и понятной. Так что состоятельные югорчане часть своих доходов в бюджет заплатят, но сильно рассчитывать на то, что эти деньги окажутся в Сургуте и Югре и принесут тут пользу, вряд ли стоит.

Так что вся надежда на другую меру – повышение налога на прибыль организаций, за счет которого во многом наполняется бюджет Югры. Если эти деньги Минфин тоже не захочет оставить себе для справедливого в своем понимании распределения.


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Сегодня в 15:25, просмотров: 341, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:14
Подсчитан, доход федерального бюджета от ухода от «плоской шкалы»- 583 млр рублей, что составляет 1,5 % годового федерального бюджета. Сущие копейки. Если вспомнить советскую прогрессивную шкалу подоходного налога, то первый советский миллионер, кажется Артём Тарасов, платил 35% налога или даже все 50%, но при этом шёл и платил секретарю парторганизации партийные взносы в размере 3% или 30 тысяч рублей в месяц. А за год он заплатил 360 тысяч рублей. Куда шли эти партвзносы? На содержание партийного аппарата, слившегося с государственным аппаратом. То есть применение советской прогрессивной школы была эффективным. Но затем все пошло не так. Платить 35% никто не желал и началась эпоха проблем сбора налогов с физических лиц. В результате применили плоскую шкалу в 13%, по котором платил и нищий наемный рабочий и долларовый миллиардер.
Что получится сегодня? Будем посмотреть. Но город точно нечего не потеряет от уплаты допНДФЛ в федеральный бюджет. Давайте лучше разбираться, как мы тратим НДФЛ и бюджет Югры в 40 млр рублей и городской бюджет в 43 млр рублей. Кажется здесь много вертолетных денег, которые раздаются с «барского плеча». Навскидку, те же 2,2 млр рублей на строительство нового железнодорожного вокзала, который будет собственностью РЖД. О втором автомобильном мосте и НТЦ можно не повторятся. Затем ежегодные субсидии частному мусорному оператору «Югра-экология» и так далее и так далее по списку.

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