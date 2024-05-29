Минфин предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ

Министерство финансов РФ внесло в правительство изменения налоговой системы, в том числе налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пишет «Коммерсантъ». Согласно предложению, граждане страны будут платить от 13% до 22% НДФЛ. Эта ставка будет применяться от дохода 200 тыс. рублей в месяц. Для граждан с месячным доходом меньше 200 тыс. рублей ставка НДФЛ останется на действующем уровне в 13%.

Ставка налога для разных уровней дохода будет выглядеть так:

для доходов от 2,4 до 5 млн в год — 15%;

для доходов от 5 до 20 млн — 18%;

для доходов от 20 до 50 млн — 20%;

для доходов свыше 50 млн — 22%.

Повышенная ставка будет применяться не ко всей сумме, а к ее превышению над минимальным уровнем. По данным Минфина, налоги вырастут примерно для 2 млн человек, или 3,2% от работающего населения страны.