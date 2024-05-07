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​Подарок на Год семьи

Взаимодействие родителей с маткапиталом и органами опеки нужно упростить

​Подарок на Год семьи
Фото pixabay.com

В России 2024-й объявлен Годом семьи. У меня есть предложение, которое может стать настоящим подарком для сотен тысяч наших граждан – упростить систему взаимодействия между семьей с детьми, маткапиталом и опекой. Недавно я на собственном опыте в Москве понял, насколько там все избыточно сложно, громоздко и неудобно.

Начнем с того, что только за первые три месяца 2024 года только в одной Югре больше 12 тысяч семей вложили деньги маткапитала в улучшение жилищных условий. Несчастные люди. Я сам сделал подобное несколько лет назад, тогда это позволило уменьшить объем ипотеки и размер ежемесячного платежа. Но если бы я знал, во что мне это решение аукнется, то, конечно, не стал бы этого делать. Потому как квартира, обремененная маткапиталом – это крайне сложный актив.

Если конкретно, то для продажи квартиры с маткапиталом нужно сначала очень хитроумным образом выделить долю ребенка, затем найти другую квартиру, которая будет не хуже прежней, и получить разрешение опеки на одновременно проводимые сделки продажи и покупки. На первый взгляд кажется не сильно страшным. Но когда доходит дела, то всплывает масса неожиданных нюансов и проблем, потому как органы опеки весьма вольно трактуют «соблюдение имущественных прав ребенка», а также список необходимых документов для получения разрешения.

Начнем с официоза. Конкретно мы четыре раза ходили в МФЦ, чтобы узнать, какие именно документы нужны для опеки. И каждый (подчеркиваю, каждый из четырех) раз мы получали похожие списки, отличающиеся некоторыми особенностями. Один специалист говорит одно, другой – другое, третий – еще что-то. По одной из версий вот такая бумажка может быть заверенной копией, а по другой – обязательно оригинал. Один говорит, что можно в заявлении написать вот так, а другой – что иначе. Голова начинает пухнуть уже на этапе, когда процесс еще даже не запущен.

После изнурительного сбора папки с документами толщиной примерно в 10 сантиметров идем подавать заявление. Приходим в крутой МФЦ с электронной очередью, кофе-машинами, туалетами, вежливыми сотрудниками и цифровизацией. Где можно тыкнуть несколько кнопок в телефоне, и тебе на стойке вылезет бумажка, которую нужно просто подписать – и дело сделано. Но только не для получения разрешения опеки на сделки с недвижимостью. Там ты садишься и начинаешь вручную заполнять заявление на примерно три десятка листов. Переписываешь все данные, которые принес в 10-сантиметровой папке документов, в то время как сотрудник МФЦ сидит и параллельно с тобой вбивает все это в компьютере. Плюсом еще говорит тебе в одном месте писать так, как указано в формах анкеты, а в другом – совсем иначе. А когда задаешь вопрос: «Почему там вот так, и здесь иначе?», получаешь в ответ: «Не хотите делать, как я говорю – не делайте, получите отказ». Мы подсчитали – на заполнение заявления в опеку у нас ушло почти три часа. На дворе завершалась первая четверть XXI века.

Но самое главное – все это может просто пойти прахом. Обсуждая наш кейс с друзьями и риелторами, я услышал несколько поразительных историй. Как, например, опека отказала в продаже московской квартиры и покупке жилья в Московской области с мотивировкой: «Ребенку в Москве будет лучше». Или зарубила покупку новой квартиры, потому что она была в черновой отделке. Понятно, что никто не привезет ребенка жить в бетонную коробку, и на время ремонта семья будет снимать жилье или зависать у родственников. Но нет, опеку это не волнует – берите квартиру сразу с ремонтом, или сделки не будет. И так далее. Повторюсь, речь о Москве. Говорят, в регионах все проще, поэтому вполне допускаю, что в той же Югре опека ведет себя значительно более адекватно. Тем не менее, система общая для всей страны.

Так что если кто действительно хочет позаботиться о российских семьях с детьми – тогда нужно внимательно посмотреть на то, под какой пресс попадают родители, пытающиеся как-то реализовать жилье с маткапиталом. Систему нужно делать более простой, свободной и клиентоориентированной. И мы знаем, что наша бюрократия умеет это делать. Сколько бы мы ее ни ругали, надо признать, что Госуслуги и все, что связано с цифровизацией взаимодействия госструктурами – если не лучшая, то одна из лучших подобных систем в мире. Однако на взаимодействие с опекой это как будто не распространяется. И это при условии, что государственная политика в России, как минимум, на декларативном уровне направлена на семьи с детьми как на важнейший приоритет.

Упростить. Цифровизовать все, что можно. И, самое главное – отстать от родителей, которые и без того находятся в бесконечно замороченном состоянии. Вот это будет подарок так подарок на Год семьи.


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Сегодня в 15:50, просмотров: 328, комментариев: 0
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