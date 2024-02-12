Рост популярности антипрививочников – закономерный итог российской информационной политики

В Югру вернулись корь и коклюш. Директор департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский констатирует, что это – закономерный итог работы антипрививочников, потому как проведенная на должном уровне вакцинация закрывает проблемы с этими болезнями. Вот и получается, что только за январь в Югре выявлено более 100 случаев кори, в то время как за весь 2023 год оных было 124, а в 2022 году их вообще не было.

Я не связан условностями и ограничениями, которыми опутаны госслужащие, поэтому могу сделать еще один шаг назад и порассуждать: почему антипрививочники оказались настолько сильны и популярны, что мы уже приходим к возвращению вроде как побежденных болезней? Мне кажется, что как раз это – закономерный итог масштабной информационной политики последних десятилетий.

Что нам постоянно говорит государственный телевизор, прокси между устами начальства и ушами граждан? Он говорит нам: все врут, никакой объективной правды нет (а если и есть, то «мы ее никогда не узнаем»), есть «наша» правда (хотя мы тоже можем сказать неправду в благих целях) и чужая неправда, ни у кого нет никаких принципов, за деньги можно сделать буквально все, что угодно, и далее по тексту. Эта концепция успешно работает, если нужно последовательно объяснять народу постоянно колеблющуюся линию партии. Но она дает, раз уж мы тут про медицину, «побочные эффекты».

Как выяснилось, в этой информационной чашке Петри прекрасно размножаются самые разнообразные теории заговора, в том числе – антипрививочная. Ну а что? Ты им даешь результаты исследований, согласно которым риск побочек от вакцин значительно ниже рисков развития опасных болезней, а они тебе – альтернативные исследования. Ты им объясняешь, что их исследования антинаучны или просто подтасованы, а они тебе – что приведенные тобой исследования оплачены большой фармой в корыстных целях, а тем, кто пытается доносить правду людям – затыкают рот. Ты им один набор фактов, они тебе – другой набор фактов. Ты им мнения авторитетных специалистов, они тебе – набор мнений других специалистов.

Ведь правды нет, либо мы ее никогда не узнаем, да? И есть правда наша, она хорошая, а ваша правда – это что-то проплаченное, ведь все покупается и продается, за деньги можно купить любых ученых, исследователей, блогеров, ЛОМов, составителей статистики и так далее. Все – абсолютно в матрице российского информационного концепта.

Так что наше государство, как минимум, приложило свои руки к выращиванию этих занятных ребят, из-за которых мы теперь фиксируем вспышки социально опасных болезней. Опять же, такой задачи не стояло. Но и алкоголик не стремится уничтожить свою печень, он просто бухает, ему самому-то хорошо, но в это время в организме происходят соответствующие изменения. Такие же изменения происходят в российском обществе.

Могу только присоединиться к негодованию Алексея Добровольского (к нему, кстати, вообще никаких вопросов, это довольно адекватный, открытый и здравомыслящий чиновник), но каких-то рецептов по решению проблемы в рамках текущих условий предложить сложно.