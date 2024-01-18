Почему российские власти то и дело пытаются запретить выступления отдельных музыкантов

Совершенно без удивления прочитал новость о том, что «сургутские общественники выступили против концерта рэпера Кишлака в городе». Бдительные граждане, которые стремятся защитить аудиторию некоторых артистов от выступлений этих артистов (потому как вряд ли случайный человек зайдет на концерт и нахватается там всякой гадости) – привычное явление на отечественном ландшафте.
Удивительно другое – что на основании этого обращения администрация Сургута обратилась в один из вузов с просьбой сделать экспертизу творческой составляющей господина Кишлака. Итог: «На основании этого администрация города письменно обратилась к организатору мероприятия с рекомендацией воздержаться от проведения концертов группы «Кишлак» в Сургуте».
Давайте начнем с базового уровня. Написано ли где-то, что у муниципальной администрации есть полномочия согласовывать артистов, которых частные организаторы привозят на частные площадки, куда по своей воле пойдут частные лица, заплатив за это свои деньги? По-моему, нет. Так что отвлекать нашу уважаемую городскую власть от насущных и важных забот, нагружая ее какими-то странными и нехарактерными обязательствами – не комильфо. Но все же не будем драматизировать – специалисты администрации не стали кормить людей отписками, а пошли навстречу обеспокоенной общественности, и даже заморочились с экспертизой. При этом никакого реального запрета не последовало, только «рекомендация».
А вот что касается пресловутых экспертиз – тут у нас прямо беда на беде едет и бедой погоняет. Я сейчас не про конкретную оценку творчества Кишлака работником одного из сургутских вузов, а в целом про индустрию. Потому как она по большей части восприняла порочный тренд российского правоприменения: если какое-то явление упоминается, значит, оно оправдывается и пропагандируется. Есть в произведении наркотики – значит, пропаганда наркотиков. Есть алкоголь – аналогично. Если там кого-то не дай бог убили – значит, оправдание убийства. Если где-то пробежал террорист – оправдание терроризма. Все четко и понятно.
Так что экспертизы у нас зачастую пишутся с подобной же комсомольской прямотой. Что по отношению к художественным текстам – полнейшая глупость, упрощение и уплощение. Потому что если воспринимать их буквально, то нам придется запретить половину всего написанного на русском языке.
Например, есть замечательный поэт и рэп-исполнитель Андрей Лысиков, более известный как Дельфин. Есть у него замечательная старая песня «Дилер», написанная в разгар наркотической беды России 90-х. Лирический герой – собственно, человек, продающий наркотики, и там есть строчки:
«И так понятно, что ты торчишь,
Ты и гера, еще твой приятель.
Когда его нет, ты мне об этом кричишь,
Я твой продавец, ты мой покупатель»
Современный эксперт, работник правоохранительных органов, а также активный общественник, наверное, в обморок бы попадали от осознания, как оправдывается и пропагандируется употребление наркотиков. Но если эту песню полностью послушает обычный нормальный человек, он поймет, что это абсолютно антинаркотическое произведение. Просто его надо слушать и воспринимать подтекст, а не буквально считывать написанное.
Примеры можно приводить сотнями. Если действовать по шаблонам наших славных экспертов исследовать творчество группы «Кино», то там можно найти пропаганду курения («Пачка сигарет»), покушение на конституционный строй и пропаганду алкоголизма («Мама анархия»), и даже некоторые намеки на педофилию («Восьмиклассница»). Группу «Король и Шут» по этой логике вообще нужно запретить чуть более, чем полностью, потому как там что ни песня, то какое-нибудь изощренное убийство. Группировка «Ленинград» – сплошная обсценная лексика, бухло и наркотики. И так далее.
Художественные произведения – это всегда метафоры и иносказания. Перед Новым годом я написал откровенно издевательский текст, где показал, что будет, если буквально воспринимать фильм «Ирония судьбы». И некоторые комментаторы набросились на меня с инвективами по типу: «Как можно сравнивать юмор Рязанова с пошлой «голой вечеринкой?» Да точно так же, как это делают наши эксперты, которые вам легко найдут педофилию в «Восьмикласснице».
Причина этого похода кроется в господствующей в России парадигме: все люди – глупенькие и манипулируемые, им можно внушить буквально все, что угодно. Услышит человек песню, где упоминаются наркотики – тут же пойдет и обколется до смерти. Увидит радужный флаг – с головой бросится в признанную в России экстремистской однополую любовь. Но все это глупости. Нынешние 30-40-летние, в юности оравшие в подворотнях песни «Короля и Шута», не выросли маньяками и убийцами. Аудитория «Ленинграда» не превратилась в спившихся алкашей-матершинников. Прочитавшие «Лолиту» не стали педофилами. Посмотревшие «Бригаду» не пополнили ряды организованной преступности. Люди – сложные существа, а создаваемые ими художественные произведения и образы – тем более сложны и многослойны.
В конце я просто призову наших читателей и, возможно, экспертов, если они сюда случайно заглянут, не воспринимать мир вокруг плоско и одномерно. Это дорога, которая приведет вас к серости, печали и всепожирающей паранойе.
Кто пойдёт на концерт Кишлака? Та же бедовая молодежь, что и сам Фисенко, то есть с зависимостью от наркотиков, то есть такие же потерянные в этом мире молодые люди. Для них он свой. Он говорит том о чем они думают, как они живут ежедневно и ежечасно. Возможно придут и другие без зависимости,ради интереса послушать какую Кишлак несёт хрень. Ну да. К ним то грязь точно не пристанет. А если пристанет? Подростковый возраст впитывает все как губка. И кому это надо? Городу? Родителям? Им самим? Город пережил одну волну наркоты 90-х годов. Кажется страница перевёрнута. Но почему-то наркокурьера любят завозить эту дрянь в богатый Сургут. Значит не перевёрнута страница. Значит есть ещё спрос на эту дрянь. Значит есть аудитория у Кишлака. Хотя сколько вымерло молодых людей наркоманов из 90- х и сколько из них стало инвалидами, страдающими заболеваниями печени, ВИЧ и прочими заболеваниями с грязного шприца. Администрации города вместе рекомендациями надо бы ещё привести статистику из муниципального медицинского учреждения по профилактике ВИЧ. Ту самую статистику по наркоманам, что существует в городе. Эти цифры ужасные. Их надо озвучить. Здесь все свои люди и чего тут засекречивать. А так получается, что приезжает некий Кишлак, такой весь «белый и пушистый» и ему якобы городское власти запрещают выступать. Как бы представляют «плоский мир». А тут «плоский до амебы» Фисенко может преподнести молодежи «пространственный мир» зависимости, секса, селфарма. Хотя по сути сам он больной человек, у него психологи отмечают психологические расстройства. Ему нужно долгое лечение у психологов. Его психологические детские травмы дают знать во всей его хренотени, которую он несёт со сцены в такую же среду психологически травмированных подростков, как и сам Фесенко.
Так что после выступления Кишлака надо проветрить воздух и произвести дезинфекцию зала. Атмосфера там слишком депрессивная и суицидальная. Детство Фисенко прошло в воинской авиационной части, перебазированной из Средней Азии, получившей потому название «Кишлак», что в 25 км от Мурманска. Отсюда и возник у Фисенко его псевдоним.
Это для сведения иностранных граждан, прибывших в Сургут из реальных кишлаков, которые могут рвануть на это сборище зависимых, услышав родное слово.