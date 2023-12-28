Пока россияне отвлеклись на «голую вечеринку», у них на глазах творится нечто куда более страшное

Крайне нетипичное для меня поведение, но что поделаешь, такие времена. Итак, я хочу обратиться ко всем ответственным и контролирующим органам, а также патриотически настроенным россиянам с предупреждением и заявлением о многократно повторяющемся преступлении. Итак.

Во-первых, речь идет о «голой» вечеринке. Но не просто голой, и не просто вечеринке, а с отягчающими обстоятельствами. Ее участники с особым цинизмом и пренебрежением к высокой морали, присущей россиянам, совершали злодеяние в общественном месте. Да еще и с распитием алкоголя. И самое страшное – в однополой мужской компании, что явно указывает на злой умысел по пропаганде признанных экстремистскими ЛГБТ-отношений.

Во-вторых, на самой вечеринке перечень преступлений не завершился. Один из ее участников со взломом проник в чужое жилище, отказывался его покидать после законных требований владельца, а затем вообще совершил ужасное. Он разрушил сначала чужую зарождающуюся семью, а затем и свою. Вопиющая идеологическая диверсия, особенно, накануне объявленного в России года семьи.

В-третьих, самое ужасное, что эту россыпь преступлений против традиционных российских ценностей и плевков в лицо общественной морали многократно демонстрировали россиянам за последние десятилетия. И не просто демонстрировали, а делали это на крупнейших телеканалах страны накануне главного семейного праздника – Нового года. С возрастной маркировкой 12+! Даже не 18+.

Чему мы учим своих детей, показывая им ЭТО? «Голая вечеринка», пропаганда алкоголя, пропаганда экстремистской ЛГБТ, пропаганда взлома и захвата чужой собственности, антипропаганда семейных ценностей.

Прошу принять меры.