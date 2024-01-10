Бесплатная раздача еды с завершающимся сроком годности – только вершина айсберга

Я бы не стал драматизировать инициативу депутатов Госдумы по бесплатной раздаче продуктов, находящихся на истечении срока годности, социально незащищенным гражданам. Даже если бы у нас в стране доля людей, которые тратят на еду почти все свои доходы (таковых 16 процентов), было значительно меньше, у этой идеи все равно было бы серьезное право на существование. Потому как это – хотя бы какое-то движение к нормальной и разумной бережливости. Инструментарий, при помощи которого можно снижать долю тупо выбрасываемых продуктов, можно обсуждать, но само направление верное.

В условиях, когда ресурсы дорожают, а доходы основной части граждан за ними не поспевают, один из способов сбалансировать систему – экономия и энергоэффективность. Так что нам всем предстоит учиться далеко не только таким простым вещам, как бережливость в отношении продуктов. Будем меньше лить воду, меньше жечь электричества, сортировать отходы и так далее.

Больше скажу – рано или поздно россиянам в целом и сургутянам в частности предстоит разрушение такой мощной скрепы, как возможность ходить в трусах по дому в 30-градусные морозы за бортом. Потому как для экономии потребления придется скидывать температуру в доме и одеваться теплее – это уже давно делают во множестве стран мира, где климат намного мягче нашего. Впрочем, некоторой части россиян за последние недели уже организовали тест-драйв подобной меры – новости о поломках на котельных с последующим подмерзанием десятков домов сыплются со всей страны, как из рога изобилия. Но подробнее об этой теме поговорим в отдельном блоге.

Еще одна проблема в том, что многие меры экономии, как ни парадоксально, доступны только более состоятельным россиянам. Индивидуальные приборы учета тепла с опцией снизить температуру и сэкономить на отоплении стоят преимущественно в новых и более дорогих домах. Классную посудомоечную и стиральную машину, которые позволят экономить электричество и воду, могут позволить себе далеко не все. И так далее.

Впрочем, это трек эффективности и экономности для домохозяйств. А отдельная и гигантская тема – это бюджеты всех уровней. Вот уж где потребуется масштабное, как сказал бы правитель одного из последних дружественных государств, «перетрахивание» расходов и обновление приоритетов. Даже в Сургуте, я уверен, если провести тщательный аудит, можно найти сотни миллионов рублей, которые уходят непонятно на что и непонятно зачем, вместо того, чтобы финансировать реальные потребности горожан.

Так что экономить – это не только про граждан, но и про государство. С той поправкой, что россияне делают, и будут продолжать это делать вынужденно, а власть нужно для этого как-то «стимулировать» снизу. Либо дожидаться, пока обстоятельства заставят, но тут инерция будет огроменной, такие пароходы разворачиваются крайне медленно. Пока же, вангую, российское государство будет успешно перекладывать все меры экономии на граждан. Деньги есть, но не для вас, так что вы держитесь. (Маленький пример – финансирование ЖКХ из федерального бюджета с 2024 по 2026 годы предполагается сократить почти в 2,5 раза)

В общем, тренд понятен – используем внутренние ресурсы. Если мы все внезапно не научимся резко наращивать производительность труда (а к этому нет ни одной предпосылки), то растущие издержки жизни придется компенсировать чем-то иным. Меняться придется в любом случае, и не все эти изменения будут приятными.