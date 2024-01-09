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​Уборка снега в Сургуте опять показывает, что у нас настоящий приоритет – машины, а не люди

В Сургуте от снега в первую очередь чистят дороги, а надо – тротуары

​Уборка снега в Сургуте опять показывает, что у нас настоящий приоритет – машины, а не люди
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Ситуация с уборкой снега после обильного снегопада напоминает старый анекдот: Чингачгук, два раза на одни и те же грабли не наступает! А вот специалисты, ответственные за уборку улиц от снега, делают это постоянно. Жизнь ничему не учит.

Простой вопрос: что надо чистить в первую очередь? Ведь не дороги же, машины-то проедут, а тротуары вдоль дорог. Неужели не понятно, что многие отказываются или желают отказаться в такой снегопад от поездок на своем авто? Тогда можно пересесть на общественный транспорт. Но до остановки еще надо дойти. Тут и начинается. Дороги чистим, отвалами снега делаем снежный барьер на пешеходном переходе. Как люди должны его преодолевать? Вприпрыжку? Или с разбега? Сколько раз говорили и писали. Воз и ныне там. Пофиг!

А как детей забирать из детского сада? Плыть по сугробам по колено в снегу? Детки быстро устают идти. Про коляски – молчу. Мамочки с маленькими детьми на время непогоды отрезаны от благ цивилизации. Ни в аптеку, ни в магазин не пройти. Коляски вязнут. Санки тоже при такой глубине снега не помогут. Мамочки, живущие в городе, поголовно «многобрцы». Спортсменки. Медаль каждой «За победу» давать можно. Некоторые многодетные – звезду героя. Покорительнице снежных вершин!

Где приоритеты? Каков протокол действий в период обильного снегопада? Может, выставить его на общественное обозрение? Чтобы все, прочитав «бумагу», уяснили, наконец, что и как делается в городе.

Может, внести свои рекомендации и предложения? У меня оно звучит просто: пешеход – тоже человек!


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Сегодня в 14:13, просмотров: 322, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:26
Можно тратить миллиарды рублей на летнее благоустройство города. Разбивать там клумбочки, высаживать сотни тысяч цветочков. Выкладывать там пешеходные тротуары плиточкой. Устанавливать гранитные бордюры и занимать первые места в рейтинге среди крупных городов России по благоустройству и комфортному проживанию граждан в городе.
«Гладко на бумаге, но забыли про овраги».
А «овраги» это зимнее благоустройство города.
Для комфортного проживания жителей в зимний период времени практически ничего не делается. Ну там ледяные фигуры с подсветкой установят или каток зальют. А пр смыслу надо бы тёплые автобусные остановки закупать и устанавливать. Как делают люди в Нефтеюганске. Ну да ладно.
Все таки на первое место в зимнем благоустройстве города выходят очистка от снега пешеходные тротуаров вдоль автодорог и очистка дворовых пешеходных тротуаров.
В отношении зимнего содержания пешеходной инфраструктуры города уже на протяжении десятилетий наблюдается со стороны чиновников полнейший пофигизм.
Магистральные дороги после снегопада в течение нескольких часов приводят обычно почти в идеальный порядок.
А все что для пешеходов, как в деревне люди идут по сугробам «след в след», пробивая тропинки.
Вот у нас на днях приняли ГОСТ на самогоноварение. Приняли ГОСТ для и доставщиков пиццы, «Вкусно и точка» и других курьеров (за исключением дипкурьеров и фельдъегерей).
Для устранения бардака в в зимнем благоустройстве северных городов необходимо тоже принять ГОСТ, где должен быть раздел по содержание пешеходной инфраструктуры города.
ГОСТ должен исключить хождение граждан по травмоопасной при гололеде пешеходной городской инфраструктуре, хождение по снежной целине и так далее.
Отсутствие ГОСТ по зимнему содержанию города приводит к тому, что окружной травмоцентр в период гололеда никогда не останется без работы.
А хождение по снежным сугробам становится необходимое злом с которым должны бороться только граждане, а городские чиновники как бы ни при делах.
Хотя какие к ним претензии?
Они и так борются изо всех сил, но при нынешней системе зимнего благоустройства города сил и средств хватает им только для ликвидации стихийного бедствия в виде обильных снегопадов.
Ну работает у Филатова сто машин на вывозке снега.
Ну вывез Филатов наверное сегодня уже 1 миллион м3 снега, а выпало снега на площадь города 100 млн м3 снега.
Работа по вывозке снега -это борьба с «ветряными мельницами. Пустое занятие. Такая борьба по вывозу снега из города проблемы не решает в принципе.
Что нужно делать?
Нежна, как ни странно, опять реформа в ДГХ по зимнему благоустройству города. В первую очередь надо бросить все силы и средства на пешеходную тротуарную сеть, чтобы по ним могли пройти после снегопада любой человек и прежде всего , мамочка с коляской.
И схемы таких логистических пешеходных маршрутов должны быть разработаны в ДГХ и находится в диспетчерской службе. По идее должна быть карта с актуализацией очистки всех пешеходных маршрутов от снега в режиме онлайн.
Должен быть диспетчер в ДГХ по пешеходной сети города, чтобы он организовал процесс содержания пешеходных маршрутов вёл отслеживание и давал указания по маршрутизации техники и людей для уборки от снега пешеходной инфраструктуры в любой точке города.
Здесь может быть не только очистка пешеходных тротуаров от выпавшего снега, но и обработка их противогололедным материалом.
То есть необходима централизация процесса содержания пешеходной сети города.
Конечно это некоторый идеал.
И организация процесса зимнего содержания пешеходной сети города это тоже набросок-эскиз. Профессионалы должны перейти от эскиза к реальной схеме зимнего благоустройствам и содержания города для человека.
Ведь чистка магистральных автодорог в городе всё-таки налажена.
А к пешеходам отношение такое, что ничего подождут, а может через неделю и приведём все пешеходные тротуары в относительный порядок.
То есть по факту получается, что в городе в приоритете прежде всего машины, а не человек.
Зачем же тогда хвастать тем, что Сургут город для комфортного проживания человека. .
Давайте уже не будем морочить голову гражданам и прямо скажем им (чего уж стесниться, здесь все свои люди) что СУРГУТ ГОРОД ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ МАШИН.
И будьте любезны, господа обыватели, это понять и принять и не обольщаться, что вы живете в комфортном городе для человека. Мало ли что там наговорит проплаченные рейтинговые агентства.
И «зарубите на носу», что сугробы и гололёд зимой, и потоп весной на пешеходных тротуарах города будет всегда при нынешней системе благоустройства города.
Впрочем, это не фатальный приговор.
Просто пора начинать очередную реформу в зимнем благоустройстве города, создавая город для человека, а не для машин.

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