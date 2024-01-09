В Сургуте от снега в первую очередь чистят дороги, а надо – тротуары

Ситуация с уборкой снега после обильного снегопада напоминает старый анекдот: Чингачгук, два раза на одни и те же грабли не наступает! А вот специалисты, ответственные за уборку улиц от снега, делают это постоянно. Жизнь ничему не учит.

Простой вопрос: что надо чистить в первую очередь? Ведь не дороги же, машины-то проедут, а тротуары вдоль дорог. Неужели не понятно, что многие отказываются или желают отказаться в такой снегопад от поездок на своем авто? Тогда можно пересесть на общественный транспорт. Но до остановки еще надо дойти. Тут и начинается. Дороги чистим, отвалами снега делаем снежный барьер на пешеходном переходе. Как люди должны его преодолевать? Вприпрыжку? Или с разбега? Сколько раз говорили и писали. Воз и ныне там. Пофиг!

А как детей забирать из детского сада? Плыть по сугробам по колено в снегу? Детки быстро устают идти. Про коляски – молчу. Мамочки с маленькими детьми на время непогоды отрезаны от благ цивилизации. Ни в аптеку, ни в магазин не пройти. Коляски вязнут. Санки тоже при такой глубине снега не помогут. Мамочки, живущие в городе, поголовно «многобрцы». Спортсменки. Медаль каждой «За победу» давать можно. Некоторые многодетные – звезду героя. Покорительнице снежных вершин!

Где приоритеты? Каков протокол действий в период обильного снегопада? Может, выставить его на общественное обозрение? Чтобы все, прочитав «бумагу», уяснили, наконец, что и как делается в городе.

Может, внести свои рекомендации и предложения? У меня оно звучит просто: пешеход – тоже человек!