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​Россияне, готовьте кошельки!

В наступающем году жизнь в России существенно подорожает

​Россияне, готовьте кошельки!
Фото из социальных сетей автора

Если для детей новогодние праздники – это подарки и каникулы, то для взрослых – это подготовка к празднику и, конечно, расходы. Самое неприятное, что благодаря «яйцефляции» и общему росту цен праздничный стол обойдется почти на 10% дороже, чем в прошлом году. Так, если в 2022 году, в среднем, семья из четырех человек потратила бы около 5 тыс. рублей на угощение к столу (оливье, мандарины и т.д.), то сейчас 5 500 рублей. А с учетом растущих расходов на жилье, бензин, обслуживание кредитов, квартплату и т.д. для части населения новогодний стол становится дорогим удовольствием.

Но ладно Новый год, раз в год можно и раскошелиться. Проблема в том, что в 2024 году расходы на товары первой необходимости будут и дальше расти. И связано это не с ожидаемым ростом потребления, а с индексацией.

Так, плата за ЖКХ со второго полугодия увеличится во всех регионах в пределах 4-15%, а госпошлина с 1 июля 2024 года, в среднем, вырастет на 20%. Кроме того, на 10-15% и выше подскочат цены на связь и интернет, а также стоимость проезда в общественном транспорте и, возможно, штрафы. Цены на бытовую технику резко вырастут из-за удвоения экосбора, а также увеличения нормы утилизации для этих товаров с 15 до 25%. Наконец, с 1 мая 2024 года акцизы на обычные вина вырастут до 108 рублей за 1 литр, до 112 рублей – в 2025 году и до 116 рублей в 2026 году.

Что будет с доходами россиян?

С 1 января 2024 года МРОТ увеличится на 18,5% (около 3 тыс. рублей) до 19 242 рублей. Несмотря на значительное повышение этого все равно недостаточно. Иными словами, на широкую ногу не пожить, не говоря уже о возможности взять квартиру в ипотеку или купить автомобиль. В целом, прогнозируется, что после роста реальных доходов россиян на 4,3% в 2023 году в 2024 году этот показатель будет меньше – 2,7%. Добавлю, что эти сценарии не учитывают обесценивание российской валюты на 10-20%, иначе цифры были бы куда скуднее.

Подводя итог, в наступающем году ценники на все продолжат расти. Вопрос в том, будут ли доходы населения успевать за ними...

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20 декабря в 21:08, просмотров: 207, комментариев: 0
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    string(6) "update"
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