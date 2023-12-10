Председатель Думы Сургута Максим Слепов - о дне рождения ХМАО-Югры

Сегодня - день образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Как отметил председатель думы Сургута Максим Слепов, уже 93 года Югра объединяет разные судьбы трудолюбивых и бесстрашных людей, которые обеспечивают энергетическую, экономическую безопасность страны.

- Наш край всегда отличался своими природными богатствами. Когда-то пушниной, сейчас – углеводородами. Сегодня Югра - один из главных поставщиков налогов в бюджет страны, один из лидеров по добыче нефти во всем мире.

Здесь созданы условия для самореализации как талантливой молодёжи, так и активистов «серебряного возраста», для развития науки и бизнеса. Есть возможности для высокотехнологичной медицинской диагностики и лечения. Наша уникальная природа, историко-культурное наследие привлекает все больше туристов.

Я верю в доброе будущее югорского края. Наши общие усилия помогают региону крепнуть и развиваться, чтобы люди здесь могли благополучно жить и комфортно трудиться. Югра должна процветать, чтобы процветала Россия.

Отметим, в честь дня рождения нашего региона на международной выставке-форуме «Россия» в Москве запланированы праздничные мероприятия. Они проходят у стенда Югры на ВДНХ.

В пятницу, 8 декабря там прошёл Международный турнир по быстрым шахматам «Игра началась!», в котором приняли участие команды Югры и Монголии.

В программе также предусмотрены просмотр кинофильма и участие в шахматном квизе, где каждый сможет проверить свои знания. Все посетители выставки смогут ближе познакомиться с культурой и традициями Югры, а также с ее вкладом в развитие России.