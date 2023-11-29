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​Кооперация, говорите?

Перевод земель совхоза «Северное» под жилую застройку как пример того, как делать не надо

​Кооперация, говорите?
Картинка сделана на сайте risovach.ru

В Сургуте на публичные слушания вынесен вопрос о переводе земли, которую раньше занимал совхоз «Северное», под жилую застройку. Почему мне не нравится то, что происходит, и как оно происходит.

Первое. Создается впечатление, граничащее с уверенностью, что все решения относительно этого участка и его судьбы уже приняты. А те же слушания – это вроде как один из элементов документального оформления, не более того. И ладно бы это было какое-то изящное и классное решение – нет, все банально до предела – жилье. Скорее всего, многоэтажки.

А почему так? Почему город не привлекает туда инвесторов для нового сельхозпредприятия, которое бы дало условный миллиард инвестиций, сотню-другую рабочих мест и налоги? Почему там не сделать какой-нибудь большой развлекательный центр с парком аттракционов, опять же, на частные деньги? Или музей нефтяной, строительной и авиационной техники под открытым небом? В конце концов, почему не закинуть клич в среду активных сургутян, которые бы накидали сотню-другую идей об использовании этого пространства, из чего можно было бы выбирать? Ведь это – не какой-нибудь задрипанный участочек из-под шиномонтажки, а серьезная территория, которая могла бы послужить городу.

Отсюда – второе. Не знаю, как вам, а лично мне не хватает информации от власти из первых рук по поводу принимаемых решений. Возможно, именно жилая застройка на территории бывшего «Северного» – это лучший из всех возможных вариантов. Но нам об этом никто не рассказал. У нас есть факт, который замечают пара десятков людей на весь город и рассказывают еще паре тысяч на весь город – что объявлены публичные слушания, на которых земля совхоза предполагается под жилую застройку. Из этого мы выстраиваем логические цепочки и делаем выводы о том, что там может быть.

А хотелось бы, чтобы вышел какой-то начальник, желательно, на брифинг с журналистами, но можно и просто в виртуальное пространство – хоть бы и в виде поста в соцсетях. И рассказал – что собираются строить, как строить, кого привлекать, будет ли там школа, детсад, что будет с транспортной доступностью, что с автобусными маршрутами к новому ЖК, и так далее. Ответил бы на вопросы, развеял бы сомнения. Сам бы лично сказал: «Если у кого есть вопросы и предложения – обязательно приходите на публичные слушания, которые пройдут тогда-то и там-то».

И так – не только по совхозу «Северное», а вообще по всем средним и крупным общественно-значимым решениям архитектурно-строительных властей. В конечном счете, пока – про каждый новый ЖК, потому как новые театры, музеи или парки у нас появляются значительно реже. Конечно, это более хлопотно, но это же позволит на более ранних этапах высветить возможные проблемы, а коллективная бюрократия будет получать меньше претензий о «тихом кабинетном» решении вопросов.

Пока же все выглядит так, что, как минимум, архитектурно-строительная власть существует сама по себе, занимается своими делами, а граждан ставит перед фактом. Нельзя сказать, что это не в природе бюрократии – любому чиновнику в любой стране мира было бы намного удобнее и приятнее жить и работать, если бы его не касались какие-то там «люди». Но в странах, где система выстроена поумнее, чиновника ставят в зависимость от людей, и он вынужден как-то на них реагировать и подстраиваться. А где эта зависимость либо не появлялась, либо сознательно размывалась – происходит иначе. И это способствует ошибкам. А груз ошибок ухудшает жизнь территории и со временем приводит к расшатыванию всей системы.

Ответственным чиновникам бы хорошо почитать стратегию, которую дума Сургута утвердит в конце года. Хотя бы пять строчек целеполагания. Там написано про «кооперацию» населения, власти и бизнеса. Кооперация. Это когда вместе вырабатывают решения и исполняют их. А не говорят: «Вот здесь будет так, и это не вашего ума дело».


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Сегодня в 14:12, просмотров: 384, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:02
Претензия по самой процедуре публичных слушаний. Назначена на 29 ноября 2023 года, на 19-00.
Вынесена на обсуждение аж чуть ли не 20 фрагментов изменений Генплана Сургута, в то числе и по землях бывшего совхоза «Северный», которое заслуживает отдельного публичного слушания, назначенного на дневное время в 14-00, к примеру, в ближайшее воскресенье.
Вы, что творите, господа! Как можно за 2 часа обсудить и рекомендовать общественности принять эти важные поправки в главный документ города?!
Какая тут «кооперация», когда на «все про все» чиновниками отводят общественникам и активистам 2 часа вечернего времени. Пробежали «галопам по Европам» и все? «Хрен вам -разойдитесь по домам».
Предлагаю вообще отменить сегодняшние слушания по землям совхоза «Северный» и организовать дискуссию среди общественности города о целесообразности перевода земель из сельхозугодий в жилую зону. Исключить фрагмент № 5 из сегодняшних слушаний, это минимум, хотя по нескольким другим фрагментам тоже есть серьезные вопросы и претензии.
И в целом без принятия новой редакции Генплана города принятие 18 точечных изменений в Генплан не только нецелесообразны, но и вредно.
Более разумным вообще стоит отложить эти точечные изменения Генплана города без широкого обсуждения их гражданами города и согласования этих точечных изменений с разработчиками новой редакции Генплана города.

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