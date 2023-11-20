Сургут планомерно сдаёт позиции девелоперам. И ничего сделать нельзя

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700420494"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024523"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=bZx4jzAFIkFN1GvN0TYBPxUO9q/lK6gkeoqeh+S4m8KUF8GIz8vYlhspQb18zFLeogEuDrhyGTcXHGpOYeEcRxhz9+d0ZksXXBRgVblizgrOazIOZm+k7d9wllo7J/29"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=bZx4jzAFIkFN1GvN0TYBPxUO9q/lK6gkeoqeh+S4m8KUF8GIz8vYlhspQb18zFLeogEuDrhyGTcXHGpOYeEcRxhz9+d0ZksXXBRgVblizgrOazIOZm+k7d9wllo7J/29"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "129"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "51"
      ["name"]=>
      string(58) "Загородная недвижимость (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(24) "https://www.zagorod.site"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f38e857da0d321209a2fda867eba6243.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 00:01:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:48:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "129"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700420631"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024488"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=f7/nd66VGQ3VXd+FVUDVMXwNMUq3mL2owZB76zFboudQ30QWb59FVlgfurKwRFiv07MJF6FA+5DdlwYG39gjZINB+WxPGb6byaboPRoQ0K9ysLw6lSlS7pkO9v/ySweI"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=f7/nd66VGQ3VXd+FVUDVMXwNMUq3mL2owZB76zFboudQ30QWb59FVlgfurKwRFiv07MJF6FA+5DdlwYG39gjZINB+WxPGb6byaboPRoQ0K9ysLw6lSlS7pkO9v/ySweI"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "130"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "51"
      ["name"]=>
      string(56) "Загородная недвижимость (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(24) "https://www.zagorod.site"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e25ca7a121275f6941fec60b1a637f49.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 00:03:51"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:48:08"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "130"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700420494"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024523"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=bZx4jzAFIkFN1GvN0TYBPxUO9q/lK6gkeoqeh+S4m8KUF8GIz8vYlhspQb18zFLeogEuDrhyGTcXHGpOYeEcRxhz9+d0ZksXXBRgVblizgrOazIOZm+k7d9wllo7J/29"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=bZx4jzAFIkFN1GvN0TYBPxUO9q/lK6gkeoqeh+S4m8KUF8GIz8vYlhspQb18zFLeogEuDrhyGTcXHGpOYeEcRxhz9+d0ZksXXBRgVblizgrOazIOZm+k7d9wllo7J/29"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "129"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "51"
      ["name"]=>
      string(58) "Загородная недвижимость (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(24) "https://www.zagorod.site"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f38e857da0d321209a2fda867eba6243.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 00:01:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:48:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "129"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700420631"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024488"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=f7/nd66VGQ3VXd+FVUDVMXwNMUq3mL2owZB76zFboudQ30QWb59FVlgfurKwRFiv07MJF6FA+5DdlwYG39gjZINB+WxPGb6byaboPRoQ0K9ysLw6lSlS7pkO9v/ySweI"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=f7/nd66VGQ3VXd+FVUDVMXwNMUq3mL2owZB76zFboudQ30QWb59FVlgfurKwRFiv07MJF6FA+5DdlwYG39gjZINB+WxPGb6byaboPRoQ0K9ysLw6lSlS7pkO9v/ySweI"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "130"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "51"
      ["name"]=>
      string(56) "Загородная недвижимость (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(24) "https://www.zagorod.site"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e25ca7a121275f6941fec60b1a637f49.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 00:03:51"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:48:08"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "130"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ реклама на siapress.ru
erid: 2SDnjdkGKJQ
ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  88,4954   EUR  96,6597  

Новости

Больше новостей
Запрет на пивные «наливайки» - это:
Комментировать
0
Госдума внесла закон о запрете пивных «наливаек». Это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Вертикаль

Сургут планомерно сдаёт позиции девелоперам. И ничего сделать нельзя

​Вертикаль
Фото pixabay.com

Полтора года назад я написал блог, в котором прогнозировал – отторжение полномочий думы Сургута по утверждению правил землепользования и застройки вылезет городу таким боком, что никому мало не покажется. Настал момент, когда можно произносить фразу: «А я предупреждал».

Если максимально коротко. Еще весной 2022 года любые изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) должны были проходить через утверждение в думе. На практике это чаще всего был перевод одной категории земли в другой – условно, была в каком-то месте зона малоэтажного строительства Ж-1, а ее хотят сделать зоной высотной жилой застройки Ж-4. Или была рекреационная зона, а кто-то хочет, чтобы она стала общественно-деловой, где можно отгрохать торговый центр. И так далее. Это далеко не всегда и обязательно плохо, но это – важные моменты городской жизни, которые лучше бы проходили через многоступенчатый контроль. Одной из ступенек как раз была дума.

В один прекрасный момент у нее эти полномочия забрали (формально депутаты сами себя их лишили, но вы знаете, как это в России происходит по сигналу сверху) и передали в специальную комиссию в администрации города. Которая работает и принимает решения, разумеется, за закрытыми дверями. Последней точкой, где люди могли бы высказать свое мнение по тому или иному решению, стали публичные слушания.

Прошло полтора года. 13 ноября 2023 года в зале заседаний думы Сургута прошли публичные слушания, на которых обсуждался интересный вопрос. Сейчас в зоне высотной жилой застройки Ж-4 под непосредственно дом можно отдать только 15 процентов земельного участка. Эту долю предлагается увеличить сразу в три раза – до 45 процентов.

Надо сказать, что у участников слушаний (думаю, далеко не только у них) подобная свежая идея вызвала недоумение, опасение и даже откровенное неприятие. Три депутата городской думы высказались явно против, как минимум, проекта решения в имеющейся редакции. Еще явно против высказались несколько сургутян. А теперь почитайте заключение . Самое главное в нем – рекомендация принять предложенное решение, потому что оно соответствует законодательству и всяким регламентам. Все, что было сказано на слушаниях, отчасти попало в протокол, но не более того. Впереди подписание главой. Конечно, Андрей Филатов может сказать: «Вы что, с ума сошли?» и отправить проект на доработку. Может, так оно и случится, но я бы не стал переоценивать вероятность подобного исхода.

А представьте себе, что итоги слушаний отправились бы не в какую-то закрытую комиссию, а в думу города. И депутаты должны были открыто (если бы только они сами не решили голосовать тайно) поддержать или отвергнуть идею о расширении высотной жилой застройки. Естественно, нет никаких гарантий того, что большинство «за» бы не набралось. Но это был бы открытый и публичный вопрос, почти городской скандал. Согласитесь, чем больше людей бы узнало об этой истории – тем сложнее было бы продавливать решение в пользу девелоперов. Потому что сургутяне физически не могут подобное поддержать.

Но сколько-нибудь достаточное количество человек про это просто не узнали. Они узнают об этом позже и при других обстоятельствах. Например, когда по обновленным правилам у них во дворе внезапно начнет расти многоэтажка. Или район, где предполагался один новый дом, таких домов станет три.

Опять же, представители администрации города могут сказать что-то вроде: «Слушайте, ну мы же не дураки и не вредители, мы не дадим девелоперам бесчинствовать». Допустим, что это так. Но могут ли авторы поправок гарантировать, что завтра или послезавтра в администрацию города не придет менее отягощенная социальными обязательствами и моральными принципами команда, которая скажет: «Ого, какие тут у вас классные правила застройки. Ну, поехали осваивать». И освоят, повторюсь, так, что мало не покажется.

Разумеется, мы не увидим в 2024 году еще плюс по две «свечки» в каждом микрорайоне высотной жилой застройки. Но это правило – ружье на стене. Как и норма про отчуждение полномочий думы влиять на ПЗЗ. Ее «повесили на стену» полтора года назад, а хорошенько выстрелила (в первый раз, не в последний) она только сейчас. Разрешение застраивать 45 процентов земельного участка высотками тоже даст о себе знать позже. Возможно, если повезет, поначалу это случится даже в позитивном ключе – кто-нибудь сделает действительно красивый индивидуальный проект с несколькими домами в каскаде от 12 до 17 этажей, и все будут ахать и восхищаться. Но закончится все равно тремя свечками вместо одной.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 20:29, просмотров: 162, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#361 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700455620"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024430"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=8+1esZR7OkBaA1npj/ViYAXJYRW9A7k9zZS+bvQP0cEW22aF3LBwQ/ZZMi52DMCkZjbAgaM28GeJ5fIMiz0hzEenEuS/fZF1nT8tE+7y7+K/2h+o+uSjqk26CpuatWPN+A9WZlKktsWYjqNhg5dMug=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=8+1esZR7OkBaA1npj/ViYAXJYRW9A7k9zZS+bvQP0cEW22aF3LBwQ/ZZMi52DMCkZjbAgaM28GeJ5fIMiz0hzEenEuS/fZF1nT8tE+7y7+K/2h+o+uSjqk26CpuatWPN+A9WZlKktsWYjqNhg5dMug=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "131"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "52"
      ["name"]=>
      string(24) "SPA-деревня (С1)"
      ["link"]=>
      string(36) "http://surgut.baunty-spa.ru/rituals/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "72022a296d7d359d483babf710ba3768.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(60) "ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 09:47:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:47:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "131"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#327 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#361 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700455620"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024430"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=8+1esZR7OkBaA1npj/ViYAXJYRW9A7k9zZS+bvQP0cEW22aF3LBwQ/ZZMi52DMCkZjbAgaM28GeJ5fIMiz0hzEenEuS/fZF1nT8tE+7y7+K/2h+o+uSjqk26CpuatWPN+A9WZlKktsWYjqNhg5dMug=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=8+1esZR7OkBaA1npj/ViYAXJYRW9A7k9zZS+bvQP0cEW22aF3LBwQ/ZZMi52DMCkZjbAgaM28GeJ5fIMiz0hzEenEuS/fZF1nT8tE+7y7+K/2h+o+uSjqk26CpuatWPN+A9WZlKktsWYjqNhg5dMug=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "131"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "52"
      ["name"]=>
      string(24) "SPA-деревня (С1)"
      ["link"]=>
      string(36) "http://surgut.baunty-spa.ru/rituals/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "72022a296d7d359d483babf710ba3768.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(60) "ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 09:47:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:47:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "131"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#327 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#361 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700455620"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024430"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=8+1esZR7OkBaA1npj/ViYAXJYRW9A7k9zZS+bvQP0cEW22aF3LBwQ/ZZMi52DMCkZjbAgaM28GeJ5fIMiz0hzEenEuS/fZF1nT8tE+7y7+K/2h+o+uSjqk26CpuatWPN+A9WZlKktsWYjqNhg5dMug=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=8+1esZR7OkBaA1npj/ViYAXJYRW9A7k9zZS+bvQP0cEW22aF3LBwQ/ZZMi52DMCkZjbAgaM28GeJ5fIMiz0hzEenEuS/fZF1nT8tE+7y7+K/2h+o+uSjqk26CpuatWPN+A9WZlKktsWYjqNhg5dMug=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "131"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "52"
      ["name"]=>
      string(24) "SPA-деревня (С1)"
      ["link"]=>
      string(36) "http://surgut.baunty-spa.ru/rituals/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "72022a296d7d359d483babf710ba3768.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(60) "ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 09:47:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:47:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "131"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#327 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
erid: 2SDnjcaLLVN
ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN реклама на siapress.ru
erid: 2SDnjcaLLVN
ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В восточном районе Сургута горожане пожаловались на грязную воду 559
  2. Лолита вернет деньги за несостоявшийся концерт в Сургуте 501
  3. ​В третьем квартале рост ВВП в России оказался выше, чем в США. Но радоваться рано 440
  4. Югра вошла в десятку регионов с самой высокой рождаемостью 418
  5. Дочку «Роснефти» в ХМАО обязали восстановить срубленный лес 383
  6. ​В Тюменской области после реконструкции открылась сельская поликлиника 373
  7. ​Сургутяне утром наблюдали редкое оптическое явление 370
  8. Урай и Радужный стали антилидерами ХМАО по вакцинации от гриппа 363
  9. ​Началась работа над сериалом «Тюмень – Северный край» 363
  10. ​Светофор появился на региональной дороге в Нефтеюганском районе 363
  1. ​Большой гуманитарный форум пройдет в Ханты-Мансийске 31311
  2. В ХМАО не исключена первая в этом году актировка 2555
  3. Стены помнят. Пока помнят… 2509
  4. Звоните участковому 1725
  5. ​Неволшебная палочка 1714
  6. Тюменский филиал «Россетей» впервые возглавила женщина 1600
  7. ​Закон и мифотворчество 1543
  8. Самая большая новогодняя елка в Сургуте будет 20 метров в высоту 1512
  9. Новым главой Пыть-Яха стал вице-мэр из Лангепаса 1402
  10. В Югру поступят больше 70 экологичных автобусов, которые не боятся морозов 1371
  1. ​Большой гуманитарный форум пройдет в Ханты-Мансийске 31311
  2. Нечеловеколюбивая тема 31274
  3. Школа Нижневартовска вошла в число лучших в стране 4694
  4. ​Кому платят больше всех в ХМАО // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4268
  5. Ключ к прошлому. Кладезь знаний сургутского краеведа. 4033
  6. «…Смелый казацкий острог» 3884
  7. ​Автобусной реформой недовольны. Сургутяне определились с отношением к новшествам на дорогах города 3447
  8. ​Всегда — Новый! 3045
  9. «Мы хотим создать полноценное и большое комьюнити сургутских айтишников» 2972
  10. ​Запасаемся терпением 2786

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика