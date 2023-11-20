Сургут планомерно сдаёт позиции девелоперам. И ничего сделать нельзя

Полтора года назад я написал блог, в котором прогнозировал – отторжение полномочий думы Сургута по утверждению правил землепользования и застройки вылезет городу таким боком, что никому мало не покажется. Настал момент, когда можно произносить фразу: «А я предупреждал».

Если максимально коротко. Еще весной 2022 года любые изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) должны были проходить через утверждение в думе. На практике это чаще всего был перевод одной категории земли в другой – условно, была в каком-то месте зона малоэтажного строительства Ж-1, а ее хотят сделать зоной высотной жилой застройки Ж-4. Или была рекреационная зона, а кто-то хочет, чтобы она стала общественно-деловой, где можно отгрохать торговый центр. И так далее. Это далеко не всегда и обязательно плохо, но это – важные моменты городской жизни, которые лучше бы проходили через многоступенчатый контроль. Одной из ступенек как раз была дума.

В один прекрасный момент у нее эти полномочия забрали (формально депутаты сами себя их лишили, но вы знаете, как это в России происходит по сигналу сверху) и передали в специальную комиссию в администрации города. Которая работает и принимает решения, разумеется, за закрытыми дверями. Последней точкой, где люди могли бы высказать свое мнение по тому или иному решению, стали публичные слушания.

Прошло полтора года. 13 ноября 2023 года в зале заседаний думы Сургута прошли публичные слушания, на которых обсуждался интересный вопрос. Сейчас в зоне высотной жилой застройки Ж-4 под непосредственно дом можно отдать только 15 процентов земельного участка. Эту долю предлагается увеличить сразу в три раза – до 45 процентов.

Надо сказать, что у участников слушаний (думаю, далеко не только у них) подобная свежая идея вызвала недоумение, опасение и даже откровенное неприятие. Три депутата городской думы высказались явно против, как минимум, проекта решения в имеющейся редакции. Еще явно против высказались несколько сургутян. А теперь почитайте заключение . Самое главное в нем – рекомендация принять предложенное решение, потому что оно соответствует законодательству и всяким регламентам. Все, что было сказано на слушаниях, отчасти попало в протокол, но не более того. Впереди подписание главой. Конечно, Андрей Филатов может сказать: «Вы что, с ума сошли?» и отправить проект на доработку. Может, так оно и случится, но я бы не стал переоценивать вероятность подобного исхода.

А представьте себе, что итоги слушаний отправились бы не в какую-то закрытую комиссию, а в думу города. И депутаты должны были открыто (если бы только они сами не решили голосовать тайно) поддержать или отвергнуть идею о расширении высотной жилой застройки. Естественно, нет никаких гарантий того, что большинство «за» бы не набралось. Но это был бы открытый и публичный вопрос, почти городской скандал. Согласитесь, чем больше людей бы узнало об этой истории – тем сложнее было бы продавливать решение в пользу девелоперов. Потому что сургутяне физически не могут подобное поддержать.

Но сколько-нибудь достаточное количество человек про это просто не узнали. Они узнают об этом позже и при других обстоятельствах. Например, когда по обновленным правилам у них во дворе внезапно начнет расти многоэтажка. Или район, где предполагался один новый дом, таких домов станет три.

Опять же, представители администрации города могут сказать что-то вроде: «Слушайте, ну мы же не дураки и не вредители, мы не дадим девелоперам бесчинствовать». Допустим, что это так. Но могут ли авторы поправок гарантировать, что завтра или послезавтра в администрацию города не придет менее отягощенная социальными обязательствами и моральными принципами команда, которая скажет: «Ого, какие тут у вас классные правила застройки. Ну, поехали осваивать». И освоят, повторюсь, так, что мало не покажется.

Разумеется, мы не увидим в 2024 году еще плюс по две «свечки» в каждом микрорайоне высотной жилой застройки. Но это правило – ружье на стене. Как и норма про отчуждение полномочий думы влиять на ПЗЗ. Ее «повесили на стену» полтора года назад, а хорошенько выстрелила (в первый раз, не в последний) она только сейчас. Разрешение застраивать 45 процентов земельного участка высотками тоже даст о себе знать позже. Возможно, если повезет, поначалу это случится даже в позитивном ключе – кто-нибудь сделает действительно красивый индивидуальный проект с несколькими домами в каскаде от 12 до 17 этажей, и все будут ахать и восхищаться. Но закончится все равно тремя свечками вместо одной.