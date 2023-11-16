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Запрет на пивные «наливайки» - это:
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​Закон и мифотворчество

Как население живет и побеждает пивные «наливайки» и нужна ли ему помощь Госдумы

​Закон и мифотворчество
Фото: ru.freepik.com

В очередной раз громко прозвучало слово «запрет» в Госдуме — на сей раз депутаты озаботились, казалось бы, такой реальной проблемой, как засилье пивных «наливаек» в домах российских городов. Пекутся о безопасности населения, не сомневайтесь: законопроект, который предоставит региональным властям право запрещать розничную продажу слабоалкогольных напитков в этих самых «наливайках», «учитывает пожелания наших граждан, проживающих в многоквартирных домах, где так называемые «наливайки», являющиеся днем объектом розничной торговли, а вечером — питейными заведениями, мешали добропорядочным жителям», — поясняет один из авторов идеи, первый заместитель председателя думского комитета по экономической политике Надежда Школкина.

Не являясь частым посетителем заведений данного типа, однако, выскажу пару соображений по поводу законотворчества, которое, по-моему, имеет черты мифотворчества.

Насчет «мешать добропорядочным гражданам». Все чаще замечаю, что в спальных районах среднестатистического российского города скопление темных личностей происходит не рядом с пресловутыми слабоалкогольными «наливайками», а скорее у маленьких продуктовых магазинчиков, в ассортименте которых из алкоголя есть кое-что сильно покрепче (и не очень дорогое, кстати). И вечером добропорядочным гражданам там действительно не очень уютно. Что же делать? Ну, если об этом узнают депутаты, магазинчики, конечно, лишатся права торговать «алкашкой»: ничего, кроме запрета народные избранники накреативить не могут. Что же касается самих «наливаек» — как ни странно, я ни разу не видел возле них какую-либо нездоровую активность: большинство посетителей (кстати, вполне себе добропорядочные на вид!) предпочитают затариться «полторашками» и отправляются домой.

Материала для наблюдений было предостаточно. Почему «было», кстати? А вот тут есть интересный момент. Несколько лет назад мы переехали в новый район города, в котором на первых этажах многоквартирных домов активно открывались эти самые «наливайки». И это действительно раздражало: ну куда столько-то?! Детских «развивашек» нет, в фитнес-клуб — на автобусе в соседний район, а пива выпить — так вот тебе целый ворох возможностей. За следующие три года, как ни странно, число питейных магазинчиков снизилось:

оказалось, что бездумно тыкать чуть ли не в каждом доме свою пивнушку — вовсе не гениальная бизнес-идея, многие прогорели. Да, самые стойкие выжили и, видимо, прекрасно себя чувствуют — но знаете, сколько их? Две штуки. На весь район. Народ сам решил, сколько ему пить. И представьте себе, обошлось как-то без заместителей председателей думских комитетов. И их заботы о нас, таких добропорядочных, таких неразумных.


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Сегодня в 11:36, просмотров: 424, комментариев: 0
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