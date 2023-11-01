Россия явно движется к запрету западных праздников – это сделает нас беднее

Пока мы не отъехали от злосчастного Хэллоуина – несколько мыслей.

Начну немного издалека. Нет сомнений в том, что мировоззрение российского политического класса, которое он же активно транслирует в умы наших соотечественников, строится на принципе «игры с нулевой суммой». Она подразумевает, что благ в мире ограниченное фиксированное количество, поэтому постоянно идет борьба, в ходе которой блага перераспределяются. То есть если кто-то выиграл и что-то получил – значит, кто-то другой проиграл и потерял.

Подобная концепция могла считаться вполне справедливой еще всего несколько веков назад, но с тех пор ситуация в мире изменилась. Выяснилось, что человек может создавать блага просто силой своего разума – развивая технологии, придумывая новые источники энергии, занимаясь оптимизацией имеющихся затрат и так далее. По всей видимости, для тех, чьим основным источником благ являются ископаемые ресурсы (они действительно конечны), подобные истины не всегда доступны.

В итоге мировоззрение «игры с нулевой суммой» у нас лежит в основе всей государственной и внешней политики, но регулярно захватывает и другие сферы. Например, культуру. За последнее время у меня возникло ощущение, что ярые противники «чуждых традиционным ценностям России» западных праздников полагают – если люди отметят вражеский Хэллоуин или День Святого Валентина, то дальше у них то ли сил не хватит, то ли они принципиально забьют на православный Тыквенный спас или День Петра и Февроньи. И все это, видимо, неизбежно приведет к какому-то чудовищному культурному упадку России.

Может, я сейчас скажу неожиданную вещь, но разрешение праздников еще никогда не приводило ни одну страну к культурному упадку. К культурному упадку ведет запрет праздников, к которому мы еще не пришли окончательно, но двигаемся вполне в том самом направлении.

Раз уж начали, еще одно откровение – праздники приобретают низовую популярность не из-за маркетинга. Считать, что россияне веселятся на Хэллоуин по той причине, что им «задурили мозги» какие-то западные пропагандисты – значит, быть русофобом в самом чистейшем виде этого слова. Потому что в подобной системе воззрений россиянин – тупая марионетка, у которой перед лицом потрясли тыквой с прорезями, и он с блаженной улыбкой за ней бежит. Это не так.

Праздники приобретают низовую популярность в том случае, когда затрагивают определенные потребности в людях. Затем маркетинг, который умеет вычислять потребности больших масс людей, иногда удачно праздник «продает» и придает популярность. Но продать «пустышку» невозможно. На нее посмотрят, год поиграются, другой поиграются и забудут. А в годах и веках остается то, что резонирует в людях.

В случае с Хэллоуином, я полагаю, речь идет о возможности безопасно заглянуть в лицо смерти, хорошенько испугаться и потом посмеяться над своими страхами. Это не праздник ужаса и бесовщины. Это в чистом виде праздник жизни – осознавая свою смертность, мы смотрим в лицо неизбежности и смеемся. Боимся, но тут же улыбаемся. Плюс – возможность временно перевоплотиться, перестать быть собой, перейти на другую сторону, получить новый опыт, чтобы обязательно вернуться. Это дает людям мощную психологическую разрядку. Поэтому Хэллоуин успешно разлетелся, как минимум, по всем обществам западного типа, к которому Россия, в том числе, относится.

В свою очередь, праздники, которые именно что насаждаются, но никак не откликаются в душах людей, при ослаблении хватки просто растворяются. Не буду сейчас делать категоричных выводов, но проведите сами мысленный эксперимент: если российское государство в течение пары-тройки лет ничего не будет организовывать по поводу 4 ноября – сколько жителей нашей страны будут по своей инициативе и желанию его праздновать? А если власти ничего не будут делать по случаю Нового года, 23 февраля или 8 марта – как люди будут поступать? Совершенно разные мысли возникают, правда?

Так вот. Запрещать или пытаться загонять под лавку пользующиеся низовой популярностью праздники – значит, сознательно обеднять нашу культуру. Разных торжеств должно быть не меньше, а больше. Предложите россиянам (ладно, не будем так замахиваться – сургутянам) в дополнение ко всему китайский Новый год – невероятное по масштабу и красоте событие, идущее практически следом за нашим. Предложите индийский фестиваль красок Холи (уже пробовали и как раз забили обратно железным кулаком, молодцы, поздравляю), бразильский карнавал. Предложите новое и качественное прочтение праздников коренных народов севера или что-то из православной традиции. Если что-то откликнется в душах – оно начнет приобретать популярность, и будет понятно, куда копать, чтобы в очередной раз обогатить нашу культуру.

Еще раз, человеческие общества – это не про «игру с нулевой суммой». Если мы запрещаем праздник – мы не перенаправляем его энергетику на «отечественные аналоги» (уберите День Святого Валентина – не получите толпы на День Петра и Февроньи), а просто говорим гражданам: «Есть культура хорошая и плохая, и зависит все от линии партии. Что мы скажем, то и будешь праздновать».

Напротив, когда человек сегодня отмечает Хэллоуин или День Святого Патрика, он с большей вероятностью и удовольствием включится, и будет с большим уважением относиться к другим праздникам – будь то Масленица, Сабантуй, Вардавар или ночь Ивана Купалы. Подобное разнообразие дает нам расширение кругозора, доброжелательность к другим людям и их культуре, в конечном счете – силу и единение общества. С наступающим, кстати.