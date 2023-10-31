В России сложился четкий механизм высвобождения агрессии – на любых «чужих»

Только я успел написать блог «Незакрываемое зло» про прорыв давления ненависти и агрессии в аэропорту Махачкалы, как в Сургуте некие молодые ребята устроили наезд на детей-косплееров, игравшихся в Хэллоуин. Даже если поверить не жертвам, утверждавшим, что имели место нож, электрошокер и угрозы убийством, а властям, которые говорят про нападение посредством антисептика, сама ситуация сильно лучше не становится.

Ее механизм имеет ту же природу, что и беспорядки в Дагестане, просто пока масштаб иной. Чем занимается вся Россия в течение последней недели октября? Из всех утюгов нам рассказывают о том, как ужасно плох и порочен в своей сути грязный и мерзопакостный псевдопраздник под названием Хэллоуин. Как ни в коем случае нельзя не то, что его отмечать, а даже думать на эту тему, потому что это чуждо отечественным традиционным ценностям и культуре.

Как думаете, сколько ума нужно иметь, чтобы совершить еще один небольшой, но, в сущности, подразумеваемый логический шажок: если Хэллоуин это чистое зло, то люди, которые все же решаются его праздновать – адепты зла. Более того, наглые и неприкрытые – ведь все знают, всем уже рассказали, как плохо наряжаться ведьмами и вырезать жуткие морды в тыквах. То есть эти люди пришли к нам и творят на глазах у всех явные русофобские гадости.

А что мы в России, согласно нашим традиционным ценностям и культуре, делаем с теми, кто к нам со злом приходит? То и делаем. Заподозрим наличие зла в аэропорту – значит, там с ним разберемся. Увидим в «Сургут Сити Молле» – что ж, значит, сегодня там пролегают рубежи, где требует защиты исконная русская культура и ценности.

В свою очередь, государство выстроило свои приоритеты не на платформе гражданского мира и общежития, а на идеологии и противопоставлении «хороших нас» и «плохих их». Поэтому вы не увидите чиновника и тем более силовика ни одного уровня, который открыто скажет: «Ребята, нападать на людей, которые празднуют Хэллоуин – нехорошо и неправильно». Максимум – посетуют, что честных и добрых людей запутали и толкнули на кривую дорожку вражеские агенты влияния.

Так и будет развиваться логика обращенной вовнутрь агрессии общества. Копится она (усилиями государственной информационной политики и падения уровня жизни) довольно эффективно, сливать ее народу куда-то надо. В Дагестане рванула антиизраильская истерия, усиленная чувством религиозной солидарности. А где такого топлива нет – будут действовать ребята попроще. Кому-то цвет волос собеседника не понравится, кому-то – длина волос и нестандартная прическа, кому-то – костюм неправославной ведьмы или супергероя (и я это я пока молчу про цвет кожи и разрез глаз – боюсь, что и до этого рано или поздно дело дойдет). Цели найдутся, было бы желание.

А желание будет.