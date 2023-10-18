Умер легендарный сургутский хирург Николай Иванов

Николай Иванов покинул нас. Да, редкого качества был человек!

Редеет Сургут.

4 марта 1984 года он вырезал мне аппендицит. Уже тогда он был велик. Когда заходил в палату на осмотр, ощущение было, что маршал или генсек, не иначе.

Впрочем, неправильное сравнение. От Иванова исходила не статусность и величавость, а искренняя доброта и энергия честного доброго любящего профессию и людей доктора.

Именами таких, как доктор Иванов, нужно называть центральные улицы Сургута.

«Проспект доктора Иванова». Как по-человечески благодарно и одновременно грандиозно звучит. В нефтяной столице — такая человеческая топонимика.

Проспект — как его огромная, заполненная добротой жизнь. Проспект доктора Иванова — как место жизни и место памяти тысяч сургутян, которым он без бравады и фанфар спасал жизни.