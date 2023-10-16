Как направить молодежную энергию в мирное русло борьбы с вандализмом

Не так давно вопрос вандализма дошел до обсуждения в думе Сургута. Местные власти обновляют остановки, а недобросовестные люди их разрисовывают, а то и ломают. Чиновники уже устали напоминать, что это общая собственность, и деньги, которые город вынужден тратить на зачистку и замену стекла на тех же остановках, не пойдут на какие-нибудь другие полезные нужды.

По этому поводу возникла парадоксальная мысль. Вот есть у нас так называемые «кибердружины». Молодые ребята, не жалея себя, сидят в интернете и ищут всякие гадости, которые затем передают в компетентные органы. Впрочем, и компетентные органы сами не прочь посидеть в интернете и поискать всякие гадости, по которым можно без шума и пыли организовать дело и поставить галочку о его раскрытии. Вот так все и сидят в интернетах, в то время как вполне реальные хулиганы портят социалистическую собственность.

Мне кажется, если убрать вражескую приставку «кибер» и оставить сугубо родное слово «дружины», то дело явно сдвинется с мертвой точки. Вместо поиска нехороших репостов люди могут встать на вполне настоящие посты и стеречь остановки и другие общественно значимые объекты, принося реальную пользу городу. Предлагаю обсудить на предстоящих думских комитетах.

P.S. А вообще, насколько мне известно, не придумано лучших способов побороть вандализм, кроме как при помощи видеонаблюдения и постоянной, ежедневной очистки общественных пространств от результатов жизнедеятельности граждан.