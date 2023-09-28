В сургутской Думе обсудили пути решения проблемы вандализма

В Думе Сургута обсудили вопрос вандализма. От агрессивных и «творческих» горожан страдают не только остановки, фонари и лавочки, а также подъезды и фасады домов. Народные избранники предложили оснастить автобусные павильоны камерами, чтобы вычислять нарушителей. Однако в бюджете муниципалитета средства ограничены и не все остановки предполагают возможность установки системы видеонаблюдения.

«Оснащение камерами ведется поэтапно, постепенно охватываем большую часть города. Сейчас рассматриваем вопрос об установке муляжей. Временно. Для того, чтобы хоть как-то проблему решить. Это на сегодняшний день наиболее действенный метод», – прокомментировал директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев.

Для того, чтобы быстрее очищать подъезды и фасады жилых домов, власти предложили взымать дополнительную плату с горожан в пользу управляющих компаний, которые борются с надписями и рисунками своими силами. Однако депутаты такую меру не оценили:

«Я разговаривал с коллегами, сургутянами по этому вопросу. Вы предлагаете дополнительную плату с жителей. А сколько надо денег? Какой сегодня объем трагедии? И насколько проблематично будет договорится УК с жителями о дополнительной плате? Я сильно сомневаюсь, что они поддержат это», – возмутился председатель комитета по городскому хозяйству Владимир Клишин.

Предложена альтернатива – вести профилактические беседы со школьниками, которые чаще всего становятся виновниками в таких ситуациях, создавать социальную рекламу, подключать к работе ТОСы и молодежь.

«Существует организация «Наше время», там работают подростки. Мы можем назначать миллион ответственных, караулить возле дома, но это ни к чему не приведет. Пока мы не начнем заниматься воспитанием наших детей, через физический труд, в том числе, эта проблема не исчезнет. Дети между собой общаются, и эта информация будет разноситься по городу. И, как вариант, может утихомирить такой выброс детской энергии», – сказала депутат Эмилия Трапезникова.

Было решено вернуться к данному вопросу в 2024 году после разработки предложений по профилактике вандализма.