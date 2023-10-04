Что будет, если над Сибирью в космосе взорвать термоядерную бомбу, как предложила Симоньян

Руководитель RussiaTodayМаргарита Симоньян предложила взорвать над Сибирью термоядерную бомбу, что должно будет «выключить во всем мире интернет и цифру» и отбросит мир в 1993 год. Что на самом деле произойдет – рассказывает специалист по космическим технологиям, астроблогер Виталий Егоров.

Такие эксперименты уже проводились в 1962-м году американцами. В испытаниях над Тихим океаном на высоте свыше 100 км были взорваны ядерные и термоядерные заряды мощностью от 10 Кт до 1,4 Мт. Самый мощный взрыв Starfish Prime произвели на высоте 400 километров. В результате наземные датчики электромагнитного излучения были выведены из строя, на расстоянии до 1500 км возникли повреждения телефонных линий и перегорели уличные фонари, в экваториальных регионах наблюдались полярные сияния, вокруг Земли появился рукотворный радиационный пояс из высокоэнергичных электронов, которые держались в магнитосфере планеты до пяти лет.

Если такое повторить, то потерь для человечества будет заметно больше. Но на самой Земле пострадают, прежде всего, регионы в прямой видимости от взрыва. Выйдут из строя ЛЭП и наземные телефонные сети. Т.е. взрыв над Сибирью отбросит на 30 лет назад именно Сибирь... Хотя, погодите-ка...

Глобальные же последствия от взрыва скажутся на низкоорбитальных спутниках. На них подействуют три фактора взрыва: прямой электромагнитный импульс, деградация электроники от энергичных электронов и деградация солнечных батарей от них же.

От высотного термоядерного взрыва сильнее всего пострадают США т.к. большинство действующих спутников на низкой орбите принадлежат им (большая часть это Starlink компании SpaceX). Но заряженным частицам все равно, какой флаг у спутника, поэтому точно так же будет выведена из строя или значительно пострадает МКС, китайская станция Tiangong, и все спутники Китая, Индии, Европы, Японии и других стран. У российской космической электроники и без ядерных взрывов проблемы с радиационной стойкостью, особенно сейчас, после введения санкций на иностранные компоненты.

При этом, взрыв не повлияет на геостационарные спутники, среди которых много телекоммуникационных и телевещательных, т.е. сама Симоньян без работы не останется.