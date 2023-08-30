Почему россияне предпочитают заграничный отдых для себя и своих детей?

В Совете Федерации обсуждают — не пора ли прекращать непатриотичную практику вывоза детей на отдых за рубеж. Поводом к этому стало недавнее сообщение, что российских детей из-за какого-то недоразумения выселили из турецкого отеля. Сенатор, подавший это предложение, уверен, что детский отдых в России имеет больше преимуществ. Притом что практически одновременно с новостью из Совета Федерации пришло сообщение о том, что дети из Югры, отдыхающие в Анапе, пожаловались на то, что у них плесень в еде, тараканы в комнатах, другие прелести, которые подкинула защищенная от всех невзгод российская система детского отдыха.

Понятно, что заявление сенатора сделано на волне патриотизма, но давайте патриотизм на одну полку положим, а здравый смысл — на другую. Так проще обсуждать заданные проблемы. Почему российские дети, равно как и многие российские туристы стремятся отдыхать за границей? Как случилось, что отдых в Турции, Таиланде, Вьетнаме, Египте стал для россиянина выгоднее экономически и безопаснее, чем отдых на курортах собственной страны? Вот если бы этот член Совета Федерации подумал, он бы в течение недолгого времени пришел к очевидному выводу: наверное, все дело в конкурентной среде.Судя по всему, российский туристический бизнес не в состоянии обеспечить ни конкурентных цен, ни уровня безопасности, ни уровня сервиса.

Нашим государственным людям стоило бы подумать о том, какими способами добиться развития внутреннего российского туризма — например, туризма Югры. Мы несколько лет показываем, как регион элементарно теряет возможности для увеличения своей доходной базы, для привлечения туристов как из других регионов, так и из других государств.

Дело даже не во вложениях денег. Простой пример: сколько любой китайский ресторан в Китае испытывает проверок от контролирующего органа, местного китайского роспотребнадзора? Там чиновники не ходят и не проверяют никого: другая ответственность — если в каком-то учреждении общепита случается ЧП — отравили людей, — то следуют очень серьезные штрафы и наказания. Бизнес на этом могут разорить. Система отношений государства с бизнесом построена на доверии. Государство не сваливает на бизнес свои функции, как в России это делается: оно заявляет — мы вам доверяем, работайте, мы вас не кошмарим, зарабатывайте прибыль, но имейте в виду, что если это доверие вы нарушаете, вы будете наказаны.

В России же априори, изначально бизнес государством воспринимается как чуждое явление, как какие-то мошенники, сплошное ворье, у которого одна задача: надуть государство, не заплатить ему налогов, придумать так, чтобы государству было плохо. Так создайте российскому бизнесу условия для роста и развития, освободите его от сотен немыслимых и ненужных, каких-то косвенных налогов, которые взимаются с каждой компании сегодня в виде тех же сертификатов на рабочие места; создайте преференции для тех компаний, которые могут организовывать туризм. И тогда мы посмотрим, конкурентна ли Россия по сравнению с Турцией или Египтом. А сегодня даже говорить об этом бессмысленно, потому что очевидно: российский туристический бизнес неконкурентен, не может российская туристическая индустрия предложить ни своим собственным, ни иностранным гражданам такого продукта, который бы сюда привлекал миллионы людей. Поэтому у нас плесень и тараканы, новости о том, что в том или том детском лагере произошло очередное ЧП.

Первопричина того, что люди хотят отдыхать не в России, не хотят туда детей своих отправлять, не в отсутствии патриотизма, а в отсутствии необходимых условий для полноценного отдыха внутри своей страны. Но Россия — гигантская страна с такими разными природными зонами: возьмите Карелию — это одна природа, Краснодарский край или Кавказ — вторая природная зона, Дальний Восток, Алтай, Югру, Камчатку, Байкал, Урал, возьмите Оренбург, степи — все это можно очень выгодно эксплуатировать для собственных граждан. Когда граждане своей страны видят ее во всем многообразии, во всех природных, социальных проявлениях, им еще больше будет хотеться, во-первых, любить свою страну, а, во-вторых, сравнивать ее с чем-то другим.

По материалам проекта «О чем говорят»