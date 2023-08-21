Сенатор Совфеда Александр Башкин предложил ограничить массовый отдых детей за границей

В Совете Федерации задумались об ограничении массового детского отдыха за границей. Подобное предложение высказал сенатор Александр Башкин в «РИА Новости» после инцидента, в котором российских детей выселили из лагеря в Турции по вине туроператора.

«Нужно задуматься, стоит ли организовывать массовый детский отдых за границей при таком великолепном выборе возможности в родной стране и, кстати говоря, при такой серьезной законодательной защите − именно детского отдыха и интересов детей. Второй, более широкий вывод, что хватит − ни из каких-то патриотических, политических соображений, а чисто из соображений целесообразности − хватит ездить по Турциям, по Египтам, по прочим странам. Увозить деньги из страны, когда прекрасно можно отдохнуть на любой вкус в Российской Федерации», − прокомментировал ситуацию Башкин.

Российских школьников попросили съехать из отеля из-за неуплаты в ночь со 2 по 3 августа. Оказалось, что отдых детей был организован не через туроператора, а с помощью индивидуального предпринимателя, сообщила АТОР. Родители не получили маршрутные квитанции на оба полетных сегмента, а также иные документы, подтверждающие организацию отдыха детей.

Между тем, к началу лета в России выявили свыше 12,2 тысяч нарушений в сфере организации детского отдыха. А к ответственности привлекли более тысячи должностных лиц, сообщает Генпрокуратура РФ.

Ежегодно летний отдых в детских лагерях не обходится без происшествий. Несовершеннолетние сталкиваются с издевательствами, травмами, пищевыми отравлениями и даже насилием. Так, в июле этого года в детский лагерь в Анапе проник 49-летний мужчина и совершил развратные действия с пятью школьницами, передали в телеграм-канале «Baza».

Напоминаем, что ранее родители Нефтеюганска рассказали об издевательствах в лагере под Екатеринбургом, где отдыхали их дети. По их словам, несовершеннолетних били, унижали словесно и подглядывали за ними в душе. Кроме того, полиция заинтересовалась и другим детским лагерем, организованном скандально известным морпехом из Югры. Глава «Клуба морских пехотинцев ХМАО» вывез группу из 20 детей на берег озера Иссык-Куль в город Чолпон-Ата. Позже появились жалобы на то, что взрослые пили пиво, разводили костры и разливали моторный бензин. После чего детский лагерь закрыли.