Каковы перспективы рубля в нынешних условиях

Налоговые выплаты закончились, но кардинального укрепления рубля мы так и не увидели – пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 95,3, а EUR/RUB – на 103,2. Где эффект от роста цен на энергоносители? Может быть, экспортеры жульничают и оставляют часть выручки за границей, игнорируя договоренности? Все гораздо проще.

Несмотря на рост котировок, продажи российской нефти упали до самого низкого уровня за последние 15 месяцев, в том числе из-за замедления темпов роста Китая. Ситуация с газом не лучше. С 1 января по 16 августа 2023 года экспорт сократился почти на 80% по сравнению с предыдущим годом, а доходы от экспорта СПГ – на 42%.

В этом смысле вернуть рубль к значениям ниже 90 за доллар будет проблематично. Ужесточение же валютных ограничений – отнюдь не панацея, как я говорил ранее. Контроль за движением капитала может в моменте поддержать наш «деревянный», но в долгосрочной перспективе ударит по «зарождающимся цепочкам поставок». В результате экономика замедлится, а потребительские цены снова вырастут из-за дефицита, и тогда ЦБ будет вынужден снова повышать процентные ставки.

Пойдем дальше. Михаил Задорнов предложил механизмы, как можно вернуть рубль к 85: «Властям следует сократить бюджетное стимулирование экономики, обеспечить продажу валюты экспортерами и контролировать уход валюты бизнеса из страны».

Ну, про валютный контроль и контроль продажи валюты экспортерами мы уже поговорили. А что там насчет бюджетного стимулирования экономики? Боюсь, в текущих условиях это малореально. Экономика сегодня держится на бюджетном стимулировании. Уменьшится оно – пойдет резкое падение всех показателей. Другое дело, что это можно делать не слишком долгосрочно. В долгосрок необходимо будет запускать другие механизмы стимулирования роста. Действительно, на одном бюджетном стимулировании далеко не уедешь. Можно и до гиперинфляции доиграться.

Что нужно?

Стимулирование частных инвестиций и создание для этого все новых и новых инструментов. А тут – проблема. Здесь уже нужно кардинально менять уровень доверия населения и бизнеса к системе. Мда… с этим у нас беда! Что еще возможно сделать?

Ну, наше, традиционное. Борьба со спекулянтами. Власти признали роль спекулянтов в обвале рубля. В это время в системе наблюдались крупные заявки на покупку валюты. Кто-то решил подзаработать. В принципе следить за этим можно. И по рукам таким деятелям давать следует. Но главное – необходимо сделать такого рода операции невыгодными. Проблема в том, что спекулянт всегда играет по тренду. Если ЦБ сломает тренд и пару раз жестко накажет подобных товарищей – желания играть против курса рубля поубавится.

К чему я все это веду? Если только регулятор не вернется к ручному управлению, увеличив продажу валюты на рынке, то рано или поздно мы снова увидим доллар на отметке 100... Потребуется сегодня долгосрочная и филигранная работа. Но тренд на ослабление рубля ломать необходимо.