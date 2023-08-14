Что нынешний провал рубля будет значить для экономики и россиян

Будем честны, проблемы накапливаются. Главное: падение курса национальной валюты – это подрыв доверия к экономике страны и ее финансовой политике. Это подрыв доверия населения к национальной валюте. И это очень плохо. Никакие бонусы в виде улучшения наполняемости кубышки или доходов экспортеров глобально негатив не смажут.

Ну, а что еще. Ускоряется инфляция. В июле месячный рост цен составил 0,63% после 0,37% в июне и 0,31% в мае. Как бы к концу августа этот показатель не превысил 1%. По расчетам ЦБ, девальвация прибавит 1,5-3% к годовой инфляции. Вполне возможно. Хотя, если честно, ужасно хотелось бы понять, почему так мало. Что за методики использует Росстат? Ладно, это уже отдельный разговор. Но это в текущем году.

А далее? Далее, по оценкам ЦБ, инфляция за счет жесткой денежно-кредитной политике может вернуться на искомые 4%. (Блажен, кто верует). А, по моему мнению, эффект такой серьезной девальвации мы с вами будем наблюдать еще продолжительное время.

Слабый рубль снижает привлекательность России для мигрантов. Мало того что санкции усложнили денежные переводы, так еще и нет уверенности, что кровные сохранятся. В перспективе это может усилить дефицит рабочей силы и поднять издержки бизнеса на работников. Боюсь, что переложить все на потребителей не удастся и прибылью придется пожертвовать.

«Галопирующий» рубль бьет по долговому рынку. Одним словом, спрос на средне- и долгосрочные государственные и корпоративные облигации может рухнуть. Кстати, 9 августа Минфин РФ смог провести только один из двух запланированных аукционов по размещению облигаций федерального займа.

Падение рубля = рост неопределенности для международного бизнеса. В частности, по импорту, которому и так нелегко сегодня. Бизнесмены хотят, чтобы денежные потоки были предсказуемы. Когда рубль так скачет, на международной торговле это отражается негативно. И в итоге, опять же, что? Правильно – перекладывание проблем на потребителей и новый виток все той же гадюки – инфляции.

Валютизация сбережений. Нестабильный рубль не устраивает не только бизнес, но и потребителей. Люди будут больше денег переводить в валюту. Растет спрос на валютные инструменты. А дальше все может развиваться по цепочке: растет спрос на валюту – рубль падает – растет спрос на валюту… Замкнутый круг.

Неопределенность для инвесторов. Особенно это будет касаться крупных сделок на годы вперед. Заключать такие будет все более рискованно. Розничных инвесторов это тоже касается – доверие к рынку будет падать и дальше, если рубль будет бесконтрольно идти вниз.

Что дальше?

Даже если ЦБ РФ повысит ставку, не факт, что это сможет сильно укрепить рубль. Во многом из-за того, что российский рынок стал более закрытым. А вот долгосрочных последствий повышения ставки для экономики не избежать: высокая ставка — это всегда нагрузка на бизнес и снижение спроса.

Вывод

Банк России в падении рубля риска для финансовой стабильности не видит и наблюдает за ситуацией со стороны. Но рано или поздно регулятор будет вынужден вмешаться на валютный рынок. А куда деваться-то. И еще вопрос творческий: как понимать эту финансовую стабильность. Тут, кстати, тоже есть тема для дискуссии. Повышением ставки тут не отделаешься. Начнут со словесных интервенций, а затем перейдут к вполне реальным действиям, например, обяжут продавать валютную выручку. Но вполне возможно, доберутся и до лимитов на вывод валюты физлицами.

Ничего не могу исключать.