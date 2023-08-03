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Создавать колесо

Частным клиникам позволили консультировать онлайн в качестве эксперимента. Но эта ниша уже давно занята

Создавать колесо
Фото: ru.freepik.com

Поражает способность некоторых людей заново создавать колесо, имитируя бурную деятельность на благо граждан. Вот недавно частным клиникам позволили проводить консультации онлайн для тех пациентов, которым неудобно лично посещать медучреждения для повторного приема. Инициатива пока вводится в качестве эксперимента для определенных клиник на три года.

Казалось бы, почему нет? Люди, зачастую, посещают врача во второй раз с ворохом анализов, заключений иных специалистов и прочих бумаг. Зачем заставлять человека ждать дня приема, ехать в другое место, сорвавшись с работы или учебы, когда можно решить все не выходя из дома? Да и обратиться за помощью можно, в случае чего, к специалисту из другого города.

Однако все не так радужно. На самом деле, подобная практика существует уже давно. Например, лаборатории очень часто предлагают дополнительную услугу – расшифровка анализов доктором и консультация, если вдруг у вас что-то не так. На маркетплейсах несколько лет как можно найти приложения с таким же функционалом. Скажу больше, такие услуги оказывают сервисы достаточно крупных компаний.

И я уже молчу о многочисленных форумах, где можно задать вопрос о своем здоровье анонимно.

Понятно, что врач по ту сторону экрана не сможет провести осмотр, назначить рецептурное лекарство или дать направление, но вы, по крайней мере, избавите себя от судорожных поисков болячек, погуглив свои симптомы. Эскулап расскажет, какие анализы сдать, что пропить и какое обследование пройти, а уже потом вернуться к разговору, когда картина станет более ясная.

И чем же это отличается от предложенной инициативы для частных клиник? Примерно ничем. Принцип одинаковый, не считая того, что при использовании приложения оба ваших приема пройдут по видеозвонку.

Поэтому, как мне кажется, стоит отбросить идеи об экспериментах. Но если уж так хочется сделать все организованно – посоветуйтесь с товарищами, которые уже заняли эту нишу, и перенимайте опыт.


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Сегодня в 08:49, просмотров: 429, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 11:57
Здесь видится совсем простая штука. Частные клиники не обращались в Минздрав за разрешением по онлайн консультациям, он и не навязывал им онлайн консультации. Ведь очная консультация врача при повторном приеме платная и это источник доходов платной клиники. Зачем терять доходы? Понятно, что все консультации на форумах и у врачей из других городов юридических последствий для дающих рекомендации и консультации не имеют. Ты сам на свой страх и риск начинаешь самолечиться. А вот при разрешённых Минздравом онлайн консультациях у платной клиники возникают юридические последствия и врачебная ошибка может быть строго наказана. Здесь все запротоколировано и задокументировало: и в клинике, и у самого пациента. Ведь не зря доктора прежде, чем произвести вторжения в ваш организм произвести лечебные манипуляции требуют от вас подписать кучу документов, в которых вы даёте своё согласие на все то, что от вас потребуют подписать. Как правило не читая. Потому что, если что-то пойдёт у врача не так, то у него есть защитная бумажка. Впрочем, недавний секс- скандал в платной клинике Сургута показал, что есть ещё «белые пятна» в защите докторов от претензий пациентов. Некоторые пациенты реально считают, что доктору на приеме делать нечего, как только домогаться до пациента (пациентки). А сегодня нет бумажки, которая предусматривает защиту от «сексуально озабоченных» и с «эротическими фантазиями» пациентов (пациенток). Между тем для пациентов платных клиник появилась реальная возможность онлайн консультаций. И похоже сургутская блогерша теперь сможет получать консультации онлайн. Вроде мелочь, а всем приятно: и пациентке, и клиники. Медицинская консультация онлайн- это консультация и никаких домогательств.
Сергей Б
Сегодня в 11:59
Почему не все так радужно? Наоборот – все уже давно радужно. Поскольку подобная практика существует уже давно.

Но если правительству так хочется возглавить то, что уже давно существует, пусть хотя бы не ломают своим регулированием то, что уже давно отрегулировано без них. А то действительно будет не все так радужно.
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