Частным клиникам позволили консультировать онлайн в качестве эксперимента. Но эта ниша уже давно занята

Поражает способность некоторых людей заново создавать колесо, имитируя бурную деятельность на благо граждан. Вот недавно частным клиникам позволили проводить консультации онлайн для тех пациентов, которым неудобно лично посещать медучреждения для повторного приема. Инициатива пока вводится в качестве эксперимента для определенных клиник на три года.

Казалось бы, почему нет? Люди, зачастую, посещают врача во второй раз с ворохом анализов, заключений иных специалистов и прочих бумаг. Зачем заставлять человека ждать дня приема, ехать в другое место, сорвавшись с работы или учебы, когда можно решить все не выходя из дома? Да и обратиться за помощью можно, в случае чего, к специалисту из другого города.

Однако все не так радужно. На самом деле, подобная практика существует уже давно. Например, лаборатории очень часто предлагают дополнительную услугу – расшифровка анализов доктором и консультация, если вдруг у вас что-то не так. На маркетплейсах несколько лет как можно найти приложения с таким же функционалом. Скажу больше, такие услуги оказывают сервисы достаточно крупных компаний.

И я уже молчу о многочисленных форумах, где можно задать вопрос о своем здоровье анонимно.

Понятно, что врач по ту сторону экрана не сможет провести осмотр, назначить рецептурное лекарство или дать направление, но вы, по крайней мере, избавите себя от судорожных поисков болячек, погуглив свои симптомы. Эскулап расскажет, какие анализы сдать, что пропить и какое обследование пройти, а уже потом вернуться к разговору, когда картина станет более ясная.

И чем же это отличается от предложенной инициативы для частных клиник? Примерно ничем. Принцип одинаковый, не считая того, что при использовании приложения оба ваших приема пройдут по видеозвонку.

Поэтому, как мне кажется, стоит отбросить идеи об экспериментах. Но если уж так хочется сделать все организованно – посоветуйтесь с товарищами, которые уже заняли эту нишу, и перенимайте опыт.