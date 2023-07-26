Парковка в Сургуте должна стать платной

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал выпуск «О чем говорят», посвященный проблемам с парковками в Сургуте. Приводим его мнение с редакторской правкой.

Вместо того чтобы депутатам Госдумы заниматься бездомными собаками, следовало бы им обратить внимание в первую очередь на «бездомные» автомобили. А также устройством «приютов для машин». Вы скажете, что бездомные и бесхозяйные автомобили утилизируют. Да, но долго, с соблюдением формально необходимо процедур. Лучше бы можно было признать авто по суду бесхозяйным и взять его в муниципальную собственность.

Но дело даже не в них, а сотне тысяч автомобилей в нашем городе, которые не имеют ни индивидуального гаража, ни места в подземном паркинге, ни места в многоэтажном гараже, ни места в наземном паркинге. Для них паркинг – это любая стоянка в любой точке города. Это, по сути, городские бомжи. Но люди-бомжи хотя бы прячутся в подвалах и теплокамерах. Автомобили-бомжи же захватили город.

Их ставят везде: и во дворах, и на обочинах дорог, и так далее. Кто-то на ночь, кто-то на месяц-два, кто-то на год, два, три. И все стали считать это не просто необходимым злом, а даже нормальным явлением. Муниципалитету до них и дела нет. У него только одна головная боль: обеспечить парковками больницы и поликлиники.

Все, что дает возможность увеличить число парковочных мест, приветствуется и даже записывается в актив работы городских чиновников. Можно под это «благое дело» снести газон и расширить дорогу с устройством парковочных карманов. Можно вместо парка и сквера на месте пустыря замутить очередную автомобильную парковку. Но как бы ни старались чиновники, парковок никогда не будет достаточно. Поэтому эта стратегия муниципалитета рано или поздно заведет или уже завела их в тупик. Такой «коммунизм» в использовании парковочного городского пространства муниципалитету надо заканчивать.

Вот господин Вячеслав Адушкин из департамента городского хозяйства озаботился проблемой: стрелять ли ему завтра или не стрелять бездомных собак. Ведь две тысячи их бегает по городу, и только 700 собак «сидят». И он прав в своей заботе. Если стрелять, то надо нанимать охотников, купить ружья, припасти патроны и договориться с утилизацией. А по уму департаменту городского хозяйства нужно было бы кратно увеличить число автобусов. В два раза увеличить число остановочных пунктов. В полтора раза увеличить число автобусных маршрутов. И выгнать, наконец-то, личные автомобили из дворов и улиц города.

Выгнать в подземные паркинги, в многоэтажные гаражи, на платные автостоянки. Велкам, автолюбители, на городской общественный транспорт. Вот вам средство передвижения, а личный автомобиль, извините, это предмет роскоши. За которую надо платить. Чтобы у каждого был стандартный участок земли 3 на 4 м, но это будет персональное оплаченное место стоянки во дворе. Плата будет символическая, но дело в принципе. Да и мордобоя за место вечерами не будет.

Все стоянки вне дворов отдать частному оператору городского парковочного пространства. Он там соорудит пространства для машин со шлагбаумами, системами и устройствами почасовой оплаты, паркоматами и так далее. Почему частному, а не муниципальному оператору казенному учреждению? В Москве, скажем, политика Собянина – брать все под себя, под город. В условиях Сургута, глядя на прошедшую городскую реформу общественного транспорта, видно, что у частника получится лучше.

У частника ведь принцип: «Бизнес и не чего личного». Они и «мать родную обкрадут» ради прибыли, не говоря уж о владельцах личного авто. Конечно, это не эстетично и даже жестоко. Но реформа городского парковочного пространства не предполагает мягкого варианта введения платы за парковки в общественном пространстве города.

Чего ж ждем-с? Как, обычно, пинка. Как и с бездомными собаками. Пока не появился ФЗ от 2018 года, так и бегали они по городу. А теперь нет. Поэтому, чем лить депутатам Госдумы «крокодиловы слезы» о собачках, «невинно убиенных», не лучше им издать ФЗ «Администрировании городских парковочных пространств». Нужен, грубо говоря, федеральный «пинок» муниципалитетам, чтобы они начали внедрять добровольно-принудительно платные городские пароконные пространства. Этот закон ждут в крупных городах, которые погрязли в автомобильном хаосе и не видят из него выхода.