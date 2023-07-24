Почему для Сургута введение платных парковок – вопрос лишь времени

В Сургуте прошел очередной «парковочный» скандал. Жители «Жемчужины Оби» были абсолютно уверены в том, что подземные стоянки в их доме относятся к общему имуществу, поэтому открыты для всех, а застройщик считал иначе. В итоге случится конфликт, который был достаточно быстро погашен. Однако сама тема не уйдет из повестки дня, и скандалы будут продолжаться, потому как вопрос с парковками в Сургуте требует расшивки на принципиально ином уровне – с полноценной реформой, по итогам которых стоянки для авто в городе должны стать платными. Почему так – рассказывают Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский в проекте «О чем говорят».

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Тарас Самборский также на связи. Мы продолжаем наш разговор на это неделе. В первом эпизоде мы обсудили историю с девушкой, которая обвинила врача «Наджи» в сексуальных домогательствах. И то, как эта история будет у нас трансформироваться и разворачиваться, будем смотреть, будем следить за ней, конечно же.

А сейчас про другую историю. Она коснулась жителей одного из домов, построенных компанией «Сибпромстрой». Они рассказывают следующую вещь: когда они покупали квартиры в этих домах, им якобы утверждалось (по крайней мере, у нас нет повода им не доверять, у них есть всякие рекламные проспекты, у них есть записи переписки с менеджерами, которые им продавали эти квартиры), что паркинг будет входить в общедомовое имущество, и что он будет открытым. Подземный паркинг имеется в виду. То есть это там определенное количество машиномест и, собственно, люди платили за этот паркинг, как за общедомовое имущество.

После чего, в какой-то момент его компания закрыла, и людям сказали, что это никакое не общедомовое имущество, а, вообще, оно отведено под другую фирму, и поэтому им дальше можно будет здесь только арендовать, условно говоря, эти машинные места. Что, конечно, было воспринято народом не очень позитивно, скажем так. В итоге они дошли до того, что, все-таки, там паркинг откроют. Но, как говорится, осадочек остался.

Что мы можем вынести из этой истории с точки зрения большой городской проблемы с паркингами? Потому что, мне кажется, что она у нас уже дозрела до каких-то уровней, когда ей нужно будет заниматься также, как автобусной реформой, то есть с большим опозданием и с учетом того, что куча времени, которое можно было посвятить решению проблемы, все про нее забывали, ну вот теперь у нас паркинги. Угу. Как ты думаешь, чему эта история может нас научить?

Т.С.: Она нас может научить очень многому. Сейчас по порядку. Проблема с парковками на городских сургутских пространствах, не зависимо от того муниципальная ли земля, муниципальная ли парковка или муниципальный гараж даже… Я чего-то даже не вспомню: есть у нас муниципальные гаражи или оно все частное… Она будет усугубляться. Это совершенно понятно. Потому что этому есть очевидная причина: город, как и вся страна, отдан на откуп сговорившимся с чиновниками застройщикам массового жилья. Просто это общегосударственная политика, она захватила все крупные города страны. И это политика самым варварским способом сносит все нормальные городские пространства.

Все, что касается парковок, это следствие этой весьма меркантильной политики и государства и застройщиков. Это следствие. Особенно в таких сильно автомобилизированных городах, как Сургут. Сургут входит в пятерку самых автомобилизированных городов а душу населения после Владивостока, Москвы, я не помню еще каких городов. Традиционно всю жизнь в Сургуте количество автотранспорта, как личного, так и технологического, всегда было очень большое. И это была всегда проблемой Сургута. И очень странно, что изменение городского ландшафта, которое мы наблюдаем на протяжении последних 20 лет, не предусматривает эту городскую, чисто сургутскую особенность.

В городе огромное количество единиц автотехники. Огромное. Гигантское. И та форма застройки, которая превалирует последние десятилетия в Сургуте, не только не решает проблему парковочных пространств, а создает эту проблему по-новому, усугубляет эту проблему и в целом приводит к транспортному коллапсу на городских пространствах. Мы не говорим о том, что у нас наблюдается транспортный коллапс на дорогах, на больших улицах. Просьба не путать эти две вещи. Мы говорим о том, что Сургут плохо организован во внутриквартальных пространствах, во всем, что окружает или связывает жилые массивы друг с другом, внутри, и это уже является городским бедствием.

Мы знаем, что такое 38-й мкрн. Вот мы знаем, как туда можно въехать, как выехать, сколько это занимает времени. Мы знаем, что это такое, тоже очень тяжелый с транспортной точки зрения транспортный узел: улицы Ленина, Чехова, Профсоюзов, сюда же Ленина заворачивает, дома там Мира. То есть таких районов в городе становится все больше. Припарковаться невозможно, парковочные места не определены, схема движения внутри кварталов не определена. И, наконец, даже те организованные парковки, они бесплатны на муниципальной земле, внутри жилых кварталов, ни никак не администрируются, там принципы: кто раньше встал, тому и тапки. Вот эта ежевечерняя борьба, особенно зимой, за парковку с бейсбольными битами, с холодными, горячими орудиями, она чуть ли не нормой стала для нашего города.

Значит, из-за того, что строится очень много жилья, просто жилья строится настолько много, что мы можем утверждать, что в целом в Сургуте жилье только и строится. На их фоне объекты социальной инфраструктуры точечные. Их можно за последние 10 лет перечислить просто на пальцах рук, может, ног. Ну, это на фоне более массовой жилищной застройки просто единичные случаи какие-то. А что такое социальная инфраструктура? Она как раз к себе притягивает правильную транспортную инфраструктуру. Постройте, не знаю, дворец спорта. Его просто так воткнуть между домами нельзя. Проектировщик сразу думает, как к нему подъехать, как из него выехать, как там припарковать… Не по какой-то минимально рассчитанной норме, как это у нас делается сейчас: посчитали самый минимум парковочных мест, да еще само парковочное место, как правило, у нас рассчитывается очень такое тесное, например, не 4 на 5 метров, а 3 на 4 метра. Нормально, машина встала? Встала. А ты попробуй разъехаться, выехать, припарковаться удобно с первого раза.

Любое общественное здание проектируется таким образом, что вопросы организации общественного транспорта вокруг него и у него закладываются в проект. Причем закладываются основательно, потому что все понимают, что такое Ледовый дворец сургутский? Какая там парковка огромная? Как туда въехать можно, выехать? Это все через одностороннее движение. И то там все достаточно раком сделано, потому что фактически это единственный выезд на улицу, не знаю, как она называется, которая через Гагарина является продолжением улицы Энгельса… И все равно там образуются пробки всегда, когда происходят какие-то мероприятия.

А жилье у нас так не проектируется. Формально там, конечно же, есть проезды, там даже есть какие-то места для парковок машин, даже, как компанией «Сибпромстрой» в «Жемчужине Оби» построены под стилобатом парковочные места подземные, сухие. Все прекрасно. Но, во-первых, такой подземный паркинг — это, скорее, редкость для Сургута, чем норма, во-вторых, здесь мы к следующей проблеме подходим, политика городская очень вялая в этом вопросе. А отсюда население считает, что все должно доставаться бесплатно. А почему этот скандал произошел? Да? В «Жемчужине Оби». Мне сама позиция жильцов понятна. Но я не очень...

Д.Щ.: Боюсь, все-таки, платили, как за общедомовое имущество. Я не говорю, что прямо бесплатно там.

Т.С.: Да, я не очень просек юридическую базу, потому что они ссылаются на рекламные буклеты, что им менеджеры говорили. Но, все-таки, при купле-продаже недвижимости там чего-то должно быть прописано в этих бумагах, чего-то там надо спрашивать. Я не знаю. Неужели действительно в этих договорах гаражи не были тем или иным образом зафиксированы как придомовая собственность или как собственность застройщика, которую бесплатно или в какое-то платное пользование дают. Не знаю.

Но стала эта ситуация возможно по одной простой причине: город должен очень навязчиво, очень мотивировано проводить… Ну? он вообще должен проводить эту реформу. Начнем сейчас чуть ниже подробнее. Но элементом этой реформы должна быть пропаганда. Надо пропагандировать совершенно другой стандарт поведения тех, кто владеет автотранспортом. Автотранспорт — это всегда высокая цена владения. Это не только покупка машины, ее заправка, страховка и раз в несколько лет техосмотр. Это владение непрерывное машиной путем покупки или аренды, приобретения на тех или иных основаниях места для ее хранения. Все. Так устроен весь мир, так устроен мегаполис. Если тебе не нравится жить в мегаполисе, а ты хочешь жить с машиной, ты должен либо принимать эти правила, если эти правила властями очень внятно, очень четко сформулированы и соблюдаются, либо ты должен жить в деревне, где много свободного места для парковки. Хорошо, ладно, я сейчас утрирую. Но без проведения, как ты сказал, такой же тяжелой, объемной реформы, а, может быть, еще более тяжелой, как реформа общественного транспорта Сургута, Сургут просто не выживет. Мы эти скандалы будем получать постоянно.

Почему «Сибпромстрой» и любой другой застройщик требуют от жильцов оплаты за свои паркоместа? Потому что он какие-то деньги действительно потратил на строительство этого стилобата с парковкой. Мне кажется, что при продаже сотни и тысяч квартир в целом экономика остается рентабельной и высокорентабельной. Но я не могу брать гроссбух «Сибпромстрой» или другой компании и доказывать сейчас с какими-то цифрами. Это просто мое предположение.

Возможно ли окупать эти парковки путем их выноса в рыночный оборот или путем продажи парковочных мест или путем сдачи их в аренду? Я уверен, что, да, возможно. Я уверен. Что надо для этого делать? Если мы конкретно говорим о какой-то компании-застройщике, проводить соответствующий маркетинг на стадии строительства этого жилищного комплекса и продажи договоров, не знаю, чего там у них, по каким схемам они там продавали: долевого участия или прямой договор купли-продажи. То есть, вероятно, на старте те, кто покупает квартиру в том или ином жилом комплексе, должен внятно понимать, что он либо будет покупать за какие-то деньги парковку, или они будет ее арендовать.

Здесь тоже важный момент: он должен знать, что, арендуя, он не потеряет этого права, потому что взял там и взбрыкнул застройщик или управляющая компания и чего-то там передумала. Вот, кстати, как это произошло в «Жемчужине Оби». Они раз, сразу поменяли статус своих взаимоотношений с жильцами в части этих парковочных пространств. Нет. Для этого власти должны разрабатывать такие правила работы застройщиков, попадания застройщиков вообще в строительную сферу, при которых, если строится жилищный комплекс…

Ну, во-первых, если строится жилищный комплекс, там есть обязательно парковочное пространство на то количество квартир, которое строится: один к одному, это во всем мире так делается. Я представляю, как сейчас будут выть все строители, как там в жилищном комплексе 600 квартир, и вы хотите, чтобы мы построили 600 парковочных мест? Разумеется. Так в этом-то, друзья, и смысл создания эффективного, комфортно, жилого пространства. Я вы как себе представляли? Построить мини-город, в котором парковочных мест меньше, чем квартир? Так в мире никто не строит, потому что так не правильно, потому что сегодня уровень автомобилизации почти охватил все домохозяйства. Если вы построите жилищный комплекс, в котором меньше парковок, чем квартир, такой проект не должен быть согласован просто властями.

И мы здесь опять подойдем к нашей любимой теме. Давайте тогда срезать этажность. Вы можете эти нормы отрегулировать этим подходом. Давайте увеличивать метражность, более-менее сохраняя вашу себестоимость метра, будет вырастать продажная цена… Таким образом вы будете привлекать уже не самый нижний мидл-класс…. У нас же власти считают, что у нас один сплошной средний класс. Нет, вы будете привлекать средний класс, который высший средний класс, который хочет жить там в полноценных квартирах, в 3-комнатных, у которых метраж 100 метров. И тогда получится совершенно другая среда обитания, вы не будете иметь всех этих проблем…

А застройщику, конкретно в этой истории, компании «Сибпромстрой» ведь тоже не улыбается этим всем заниматься. Она-то такая, компания, сидит такая и думает: чего мы им не так сделали, мы им построили парковки, 5 тысяч цену предлагаем аренды, нормальная цена по городу, где-то, в большинстве мест выше, где-то ниже, договорятся. Вот. Сейчас, вместо каких-то своих следующих проектов, она возится с этой проблемой. Возится, потому что эта проблема не отрегулирована.

Что делать нашему городу для того, чтобы он был нормальным цивилизованным городом с нормальным пространством, а не с этим каким-то мозамбиком, где каждый будет отвоевывать свое место под солнцем кулаками? Только реформа городских парковочных пространств. Есть еще всякие общественные пространства… Дороги… Ну давайте пока зафиксируем, что если мы не внедрим одностороннее движение внутриквартальное, не внедрим одностороннее движение возле объектов соцкультбыта (больницы, поликлиники, учреждения власти, школы, детсады), если мы не разрисуем город на парковочные платные зоны, когда каждый двор, даже старый, хрущевской застройки, или застройки последних советских годов, не будет спроектирован на парковочные платные места, резиденты должны платить за парковку.

Другое дело, это должна быть символическая цена, не разорительная цена, не 5 тысяч рублей в месяц, а, может быть, в год. Но эту же парковку кто-то будет приезжать и чистить от снега, подкрашивать всю эту разделительную разметку. Это, конечно же, какая-то расходная часть появляется у управляющей компании. Парковочные места более дорогие — для не резидентов: приехал в гости в другой район, к которому ты не относишься, ты должен припарковать свою машину, заплатить через приложение или парковочный автомат какую-то денежку уже как не резидент.

Это как принцип, который очень эффективно спасает и спас уже много городов во всем мире. Спас Москву не от транспортного коллапса: но все, что касается парковочных пространств, Собянин провел эту реформу, был проклят москвичами в первые годы реформы, а теперь москвичи просто не понимают, как можно жить по-другому. Я уверен, сейчас кто-то из москвичей найдется, кто скажет, что нет, это все неправда, это зря сделал. А я вам скажу, что я знаю очень много москвичей, которые рукоплещут этой реформе и считают, что она преобразила город.

Нас, Сургут, ждет точно такая же реформа. Она просто неизбежна. И если нынешняя горадминистрация во главе с Андреем Филатовым решилась на реформу общественного транспорта, в результате которой она тоже получила орехов от населения (справедливо или не справедливо – другой вопрос, но ожидаемо то, что народ будет вопить, который привык в тапках ездить в ближайшую булошную за пивом), эта реформа парковочного пространства также неизбежна, она город сделает более здоровым, более цивилизованным. Конечно же, параллельно еще надо чего-то делать со строительными регламентами, но это уже совсем другой разговор.

Д.Щ.: Что ж, готовить эту реформу, если уж ей и заниматься, обсуждать ее с гражданами и как-то более-менее их настраивать нужно сейчас, даже если эта реформа начнется через 3 года.

Т.С.: Безусловно...

Д.Щ.: Потому что, сколько у нас оказалось людей, скажем так, в пространстве неудобства из-за изменения автобусной сети… Это тысячи людей. Может быть, речь идет о 10-ках тысяч, потому что всего было 6 тысяч обращений с жалобами на все эти автобусные дела за эти 2 месяца. А реформа парковочного пространства будет касаться сотен тысяч людей. Совсем другой масштаб, совсем другой разговор, вести который нужно очень квалифицировано и буквально заранее. Это то, что можно сказать уже сейчас. А мы будем завершать наш «О чем говорят». Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки. Через неделю снова увидимся, поговорим о том, что интересного происходит у нас в Сургуте и в Югре. До свидания!

Т.С.: Всем спасибо, друзья! Всем пока!