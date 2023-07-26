Не считаю правильным тратить бюджетные деньги на пожизненное содержание бродячих животных

Собачья тема снова всплыла на повестку дня. Но самое главное – ничего внятного про источники финансирования так и не сказано. Все спустили на муниципальный уровень. А бюджет города – не резиновый. Источников дохода не много. Основное – это часть НДФЛ, земельный налог и налог на имущество физлиц. Это то, что идет напрямую в бюджет города. Подачки окружные не беру в расчет. Берем только то, что город реально «зарабатывает». Если учесть что, почти все в бюджете – защищенные статьи, город может распоряжаться максимум 10 процентами от бюджета… И развиваться, и строить, и много чего надо, и еще собак содержать?

Депутаты Госдумы – они, наверное, с головой толком и не дружат. Идут на поводу у конъюнктуры или того хуже – продвигают чьи то интересы.

Теперь вернемся, как говорила бабушка, к «нашим баранам». Начнем с того что, рано или поздно собак бездомных будем утилизировать. Как было в советское время. Сейчас вся «шелуха» осядет, и вернемся к старому проверенному советскому прошлому.

Как со школьниками. То перестали привлекать к работам по школе и субботникам. НВП убрали. Так красиво говорили, что не надо это детям. Сколько прошло времени? Все возвращаем. Собаки, скажу, на очереди. Тем более, прокуратура сколько выявила иностранных агентов в рядах экологов и прочих защитников природы? Как выясняется, не бескорыстно они делали все это. Они тормозили много чего. Так и «собачников» могут уличить в принуждении не целевого расходования бюджетных средств муниципалитета.

Сам высказывал и еще раз выскажу свое мнение. Поймали бездомную собаку, если в течение месяца или двух не удалось ее пристроить – тогда 100% ликвидация. Никакого содержания пожизненного за счет бюджета не надо. Деньги есть куда потратить. Помочь детям в приобретении дорогих лекарств, протезов. Много куда можно потратить «собачьи» деньги. На полезное, на людей.

Зоозащитники, по моему мнению, должны сами зарабатывать деньги на свои зоозащитные цели. Именно ЗАРАБАТЫВАТЬ! Не просить и не собирать пожертвования. Заработали – тратьте.