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«Попытки убивать животных были всегда, важно привлекать за это к ответственности»

Депутат Госдумы разъяснил новый законопроект об обращении с безнадзорными животными

«Попытки убивать животных были всегда, важно привлекать за это к ответственности»
Фото: соцсети Владимира Бурматова

В среду, 19 июля, Совет Федерации одобрил законопроект, наделяющий регионы правом устанавливать свои правила обращения с бездомными животными. Зоозащитники опасаются, что это приведет к бесконтрольному убийству собак и кошек, оказавшихся на улице. Свои пояснения к новому закону корреспонденту siapress.ru дал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы Владимир Бурматов.

У регионов появятся дополнительные полномочия, но при этом их действия будут ограничены федеральным законом. В частности, если кто-то рассчитывал, что можно будет открыть сафари на животных и начать их отстреливать направо и налево – это неверный расчет. Придется работать в соответствии с законодательством, но инструментарий для решения проблемы станет значительно шире.

О чем идет речь? Регионы получат возможность дополнительно к тем инструментам, которые у них были до этого, использовать дополнительные методы. Например, помимо приютов, которые ранее прописывались в законе, можно построить пункты временного содержания, передержки организовывать, заниматься льготной стерилизацией, регистрацией и пристройством животных, проводить мероприятия, связанные с просвещением и пропагандой ответственного обращения с питомцами.

При этом закон требует (в соответствии с 17 статьей) обеспечить гуманное обращение с бездомными животными, а также все действия, которые направлены на недопустимость жестокого обращения к братьям нашим меньшим.

Изменения вызваны в первую очередь тем, что многие регионы просто не справляются. Того инструментария, который был, им не хватало, были проблемы, которые однозначно требовали реакции. Проблемы эти связаны с нападениями бездомных животных на людей. Теперь регионам дали возможность реагировать, полномочий стало больше. Им уже не получится сказать «нам не хватает», им дали все возможности, которые существуют на сегодняшний день. Теперь, если где-то произойдет инцидент, сразу возбуждают уголовное дело в отношении должностных лиц, не выполнивших свои полномочия, допустивших халатность в отношении своих граждан.

Мнение зоозащитников о том, что животных убивают бесконтрольно – это реальность. Это происходило и до принятия закона 2018 года об ответственном обращении с животными, и после 2018 года – Якутия, Астрахань, другие регионы, где это было. Но это все происходит в нарушение закона, за это можно привлечь к ответственности. Вот в чем разница. Попытки убивать животных были и будут всегда, просто важно привлекать к ответственности за это, такой инструментарий есть.

Почему пытаются убивать? Потому что нормально работать не умеют, зачастую. Есть регионы, в которых этой проблемы нет – они все решили, не допустили крови, обезопасили людей, сэкономили деньги, эффективно их расходуя. Но при этом есть какое-то небольшое количество регионов, где ситуация обстоит другим образом.

Напомним, что ранее соучредитель Регионального общественного движения помощи бездомным животным «Дай Лапу» Александра Нуриева высказала свое мнение о новом законопроекте, который относится к обращению за бездомными животными.


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Сегодня в 15:43, просмотров: 211, комментариев: 0
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